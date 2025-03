El Congreso tramita la ley antiokupas de Junts

Una pareja de okupas, siendo desalojados por la policía en Ribeira en el mes de noviembre. MARCOS CREO

El PSOE aceptó ayer tramitar en el Congreso una proposición de ley de Junts para agilizar los desahucios y desalojar okupas en un plazo de 48 horas. Los socialistas asumen que el marco jurídico «es susceptible de mejora», pero anunciaron también que añadirán enmiendas al texto de los independentistas porque sostienen que «los datos no corroboran» la situación de alarma que denuncian. El portavoz del PSOE Guillermo Hita criticó la iniciativa lamentando que desde la «derecha y la ultraderecha» no hagan más que «meter miedo» con este tema cuando «los datos no corroboran para nada esta situación»

La diputada de Junts Marta Madrenas reivindicó la reforma legal como una «cuestión de justicia» para hacer frente a un problema, que según dijo, está «en aumento» y choca con el derecho básico de tener acceso a una vivienda digna.

Sumar se opone

Desde Sumar, el diputado Gerardo Pisarello acusó a Junts de «hipotecar el futuro de los jóvenes y las clases trabajadoras», haciendo creer que el principal problema social de España es que los «pobres ocupen casas de otros pobres».

Desde ERC y EH Bildu, los diputados Etna Estrems y Oskar Matute criticaron también que con esta iniciativa lo que se busque realmente sea «generar miedo en la población» cuando se trata de un problema «sobredimensionado» por parte de la derecha. A favor de la iniciativa se mostró la diputada del PP Cristina Agüera, aunque reivindicó la ley anti okupación que impulsan desde su grupo y que, según dijo, está «bloqueada» por el presidente Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

«En ningún otro país de Europa sucede que unos okupas entren en una vivienda que no es suya y que pasan a tener más derechos que los vecinos y que los propietarios», sostuvo.

El diputado del PNV Mikel Legarda y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido situaron esta tramitación como una buena oportunidad para profundizar en este asunto y poder impulsar una mejora de las «garantías» de los propietarios.

Desde Vox, su portavoz de Vivienda, Carlos Hernández, alertó de que la okupación «no afecta solamente a los propietarios» sino también a los vecinos porque, según dijo, «en los bloques y en los barrios donde hay okupación hay vandalismo, deterioro de zonas comunes y problemas de convivencia».