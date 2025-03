Mazón asume el ideario de inmigración y agenda verde de Vox para poder aprobar los presupuestos

Carlos Mazón, acompañado de la consejera de Economía y Hacienda, Ruth Merino (derecha) y la vicepresidenta Susana Camarero (izquierda) Rober Solsona | EUROPAPRESS

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no anda sobrado de apoyos desde que el 29 de octubre estuvo desaparecido en la gestión de la dana que afectó a la región que gobierna. Incluso el PP lo trata con distancia. Y más cuando las protestas para exigir su dimisión se han trasladado a la sede del partido en Madrid y los manifestantes meten en el mismo saco a Alberto Núñez Feijoo. En cualquier caso, ahora ha preferido enfrentarse a Europa y al Gobierno de Pedro Sánchez, y arrimarse a Vox, para tener presupuestos. Al parecer, con la bendición de la dirección del PP, lo que deja la puerta abierta a que el acuerdo se replique en Aragón y Murcia.

Es previsible que las cuentas estén aprobadas a finales de mayo, después de que el consejo de gobierno presente el proyecto el jueves. Mazón justificó ayer lo que para él constituye un balón de oxígeno diciendo que es «un paso imprescindible para la recuperación». El responsable directo de ese cometido, su vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, no lo arropó en la rueda de prensa informativa en la que criticó al Ejecutivo central: «No estamos encontrando respuesta a la altura del Gobierno, que renuncia a presentar sus presupuestos, dijo, antes de agradecer a Vox su apoyo. «Ojalá la izquierda hubiera estado más en ayudar que en derribar», reprochó.

El presidente valenciano, en una situación política y judicial delicada, con una jueza señalando a la Generalitat como responsable de no haber avisado del peligro a la población, calificó el pacto con Vox de «bueno» porque las cuentas contarán con 2.364 millones de euros para paliar los daños de la riada.

El precio del acuerdo

El acercamiento a Vox no le sale gratis. Tuvo que claudicar ante las exigencias de los de Santiago Abascal. Mazón habló de «fanatismo climático» para criticar el Pacto Verde Europeo en agricultura, ganadería y pesca, aprobado en el 2020 por la Comisión dirigida por la conservadora Von der Leyen; y sobre inmigración aseguró: «Coincido con Vox en la política migratoria». Valencia «ha rebasado el límite de su capacidad», señaló, para luego indicar su rechazo a nuevos repartos de inmigrantes y que estudiará la expulsión de los que hay.

Abascal no tardó en vanagloriarse, pues la ruptura de los Gobiernos autonómicos de PP y Vox se produjo a raíz del reparto de menores migrantes. Mientras, desde la sede del PP en Génova insistían en que el acuerdo no cambia en nada las posiciones de los populares. Sin embargo, hace unos meses, el PP insistía en que no cedería al «chantaje» de Vox para cerrar las cuentas autonómicas donde gobiernan. «Las Administraciones públicas tienen obligación de aprobar presupuestos y, por tanto, garantizar la estabilidad de los ciudadanos», defendía ayer el portavoz del partido, Borja Sémper. Y justifican que las posturas adoptadas son «consecuentes» con las que defienden. «A diferencia de Sánchez, el PP no cede principios a cambio de votos», remarcan.