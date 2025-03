Juzgan a los dos policías acusados de humillar a una mujer trans en Benidorm: «De día eres todavía más feo, eres horrible»

Fotograma del vídeo difundido en redes YOUTUBE

La Sección Primera de la de la Audiencia Provincial de Alicante juzga este martes a dos policías locales de Benidorm acusados de humillar e insultar en la calle a una mujer transexual, para los que la fiscalía pide dos años y dos meses de prisión.

Los hechos se remontan al 1 de mayo del 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de covid, cuando la mujer trans paseaba por la calle y los policías supuestamente la increparon y se burlaron de ella desde el coche patrulla. Según relata la fiscalía, uno de ellos se dirigió a ella y le dijo «De día eres todavía más feo, eres horrible» y poco después, en referencia a la limitación de movimientos por la pandemia, le dijo: «¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives?” Si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?».

Mientras este agente increpaba a la supuesta víctima, el otro grabó toda la conversación con el teléfono móvil y posteriormente le envió ese vídeo a su compañero, que él mismo difundió a través de un grupo de WhatsApp en el que estaban otros policías. Fue precisamente uno de ellos quien lo subió a YouTube y de ahí se conoció su existencia públicamente, provocando una gran repercusión en redes sociales y en medios de comunicación y motivando las denuncias contra los agentes, que fueron expedientados por el ayuntamiento y suspendidos de sus funciones.

Después de burlarse de la mujer, según se ve en el vídeo que se viralizó en redes, el agente añadió una advertencia: «Te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié», mientras el compañero que grababa la escena le replica «No, no, hay que denunciarla». Antes de parar la grabación, el policía se despide, espetándole a la mujer: «Que te vayas, cerdo».

El juicio contra los dos agentes se ha fijado para este martes, 18 de marzo, a las 9.30 horas en la en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).