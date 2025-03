Díaz mantiene su rechazo a elevar el gasto militar tras reunirse durante dos horas con Sánchez

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reunida en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Moncloa | EUROPAPRESS

Dos horas de reunión en la Moncloa no fueron suficientes para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, alcanzaran un acuerdo sobre la decisión de acelerar el compromiso de gasto en defensa al 2 % del PIB antes del 2029. Ni siquiera fueron capaces de emitir un comunicado conjunto tras la reunión, como se había anunciado. Sánchez dio garantías a Díaz de que el aumento de la inversión en gasto militar no implicará que se retiren recursos para las partidas sociales. Sin embargo, Sumar sigue oponiéndose a un incremento del gasto en defensa. Según la vicepresidenta segunda, este no garantiza «una mayor autonomía estratégica, ni mayores cuotas de seguridad compartida».

Las dos partes acordaron «seguir desarrollando una propuesta conjunta en las próximas semanas» sobre la seguridad y la defensa de la UE. Pese al desacuerdo, ambos acercaron posturas al definir tanto el PSOE como Sumar el concepto de defensa en clave de seguridad. Los dos socios del Gobierno coinciden también en que se debe avanzar en la independencia de Europa respecto al presidente norteamericano, Donald Trump.

En el comunicado de Sumar se explica que Yolanda Díaz abogó por un modelo de seguridad europeo autónomo para ir superando la dependencia de la OTAN y de Estados Unidos porque considera que es imprescindible para conseguir una soberanía europea en estos campos.

Díaz defendió que es necesario avanzar hacia un modelo de defensa y de seguridad europeo «autónomo, defensivo y disuasorio», que apueste por el multilateralismo y la defensa de la paz y la seguridad en el marco de la ONU. La dirigente de Sumar llegaba a la cita con Sánchez después de que los miembros de la plataforma acordaran el lunes en una reunión el rechazo al aumento en el gasto militar.

El 2 % «lo antes posible»

Sánchez trasladó a la ministra de Trabajo que su objetivo es alcanzar el 2 % del PIB «lo antes posible» sin especificar una fecha concreta. El presidente del Gobierno comenzará este jueves con el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, la ronda de reuniones con todos los grupos, excepto Vox, para hablar sobre el gasto en defensa y la seguridad en Europa.

Este martes, mientras Díaz se reunía con el jefe del Ejecutivo, los integrantes de Sumar endurecieron el tono de su rechazo al incremento del gasto militar. El coportavoz de los Comunes Gerardo Pisarello aseguró que subir el gasto en defensa implica entrar en una «locura belicista» en la UE. Pero añadió que, pese a las diferencias en el Gobierno de coalición, este va a continuar ya que la alternativa de PP y Vox es la «más belicista y reaccionaria».

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, fue aún más lejos y advirtió al PSOE de que su partido se replantearía su apoyo al Gobierno si opta por sacar adelante esta medida con el respaldo del PP.

Sumar rechaza elevar el gasto militar y Sánchez queda en manos del PP Gonzalo Bareño

También el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, consideró que «no es hora de rearme ni es hora del aumento de gasto militar» y abogó por promover una «movilización por la paz». Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), que también forma parte de Sumar, manifestó igualmente que no apoyan ni apoyarán el aumento en el presupuesto de defensa.

El portavoz del PSOE, Patxi López, aconsejó a sus aliados contrarios a aumentar el gasto que no caigan en «debates simplistas» y entiendan la necesidad de invertir en defensa y seguridad.

Sumar rechaza elevar el gasto militar y Sánchez queda en manos del PP Gonzalo Bareño

El portavoz del PSOE, Patxi López, aconsejó a sus aliados contrarios a aumentar el gasto que no caigan en «debates simplistas» y entiendan la necesidad de invertir en defensa y seguridad.

Merkel advierte de una Europa «pulverizada» si no se mantiene unida Juan Carlos Barrena

El BNG se opone al aumento del gasto militar y Von der Leyen dice que hay que situarlo en el 3 %

En la sesión plenaria en la que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, presentó su proyecto Rearm EU, la eurodiputada del BNG Ana Miranda expresó «a rotunda oposición do Bloque Nacionalista Galego ao plan de rearme da Unión Europea e á escalada bélica». «Presidenta Von der Leyen, diante da escalada militarista e bélica, trasládolle como eurodeputada dunha organización pacifista, a nosa máis rotunda oposición a este rearmamento europeo», afirmó Miranda en su intervención, al tiempo que criticó que «a señora da guerra non lle importa que o gasto militar o paguen os pobos, non lle importa que a factura da guerra a pague a cidadanía». La eurodiputada del BNG criticó «que prefiran apoiar o belicismo que o gasto social, que prefiran máis gasto militar e menos servizos públicos como vivenda, sanidade ou as pensións».

Von der Leyen avisó de que Europa vivía hasta ahora en un momento de «déficit de seguridad», una «ilusión que ha terminado», por lo que llamó a hacer un esfuerzo colectivo para lanzar la defensa europea en la que los Estados miembros disparen el gasto militar por encima del 3 % del PIB.

La conservadora alemana subrayó que la parte principal del plan recae en los hombros de los estados miembros, que son los que deben elevar el gasto nacional en defensa y recuperar los niveles de inversión de hace décadas.