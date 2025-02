Podemos dice que no reveló el caso de Monedero para proteger a las víctimas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios de comunicación. CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

Podemos intentó este viernes sacudirse la presión ante las denuncias de acoso sexual hacia uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, asegurando que el partido actuó inmediatamente ante las primeros testimonios de supuesta violencia sexual recibidos en el año 2023. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó que fueron las propias víctimas las que exigieron «discreción» y «anonimato» y por ello el asunto se trató internamente y se le apartó de todas las actividades del partido, en donde no ocupaba ningún cargo orgánico.

Podemos rechazó también las acusaciones de haber despedido con honores a Monedero cargando implícitamente contra Sumar por el caso de Íñigo Errejón al afirmar que «despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas». «Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos», sostuvo Belarra, que aseguró que no tienen constancia de acusaciones contra Monedero anteriores a septiembre del 2023.

La dirección de Podemos eludió confirmar si le suspenderá de militancia. Según Belarra, el procedimiento ante casos de violencia sexual en el partido está abierto y sigue activo, por lo que si las víctimas dan el paso de continuar en su denuncia la Comisión de Garantías de Podemos actuará.

Una denuncia de 2016

Sin embargo eldiario.es publicó este viernes que ya en 2016 llegó una queja al partido contra Monedero cuando una militante denunció haber sufrido un «episodio grave». La dirección de Podemos comunicó entonces que si las mujeres decidían denunciar ante la policía o la justicia el partido las apoyaría, pero, según las fuente citadas por el diario, no se abrió investigación alguna ni se tomó ninguna medida contra Monedero.

Belarra criticó este viernes el tratamiento que los medios están dando al caso y señaló que «hay muchísimo interés en contar que Podemos siempre todo mal». Aseguró que ante los testimonios sobre el comportamiento de Monedero se dejó de convocarle a todas las actividades públicas, aunque lo cierto es que el fundador de Podemos siguió asistiendo a actos del partido con posterior a la denuncia del 2023.

El propio Monedero negó las acusaciones y aseguró que no tiene «nada que ocultar». Añadió que Podemos «tendrá que aclarar cosas» sobre su salida del partido explicando si le echaron o se marchó él.

«Tengo una ventaja y es que yo no tengo una persona y un personaje, solamente soy la misma persona», dijo en una alusión velada a Íñigo Errejón. El fundador de Podemos aseguró que «siempre» ha «dado la cara» y señaló que «cuando todo se aclare» dará «todas las explicaciones que hagan falta».

El PP carga contra el «feminismo de pacotilla de la izquierda»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, criticó el «feminismo de pacotilla de la izquierda que tanto daña a las mujeres». «Llevamos años con lecciones de la izquierda sobre feminismo y trato a las mujeres y vemos que era hipocresía absolutamente», señaló sobre el caso que afecta a Juan Carlos Monedero. «Mientras decían una cosa practicaban absolutamente la contraria, desde un cinismo e hipocresía que les delata», sostuvo.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, preguntó «dónde están las del hermana, yo sí te creo», mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo que «qué va a celebrar la izquierda el 8-M». «¿Qué van a celebrar, que aprobaron una ley que puso a violadores en la calle? ¿Qué van a celebrar, que los fundadores de Podemos y también de Más Madrid ahora sepamos que todos tenían conductas cuando menos muy discutibles?», afirmó el alcalde.

Díaz pide que se investigue

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió que se investigue «todo lo que sea menester» sobre las acusaciones contra Monedero y aseguró que se enteró de lo sucedido a través de la prensa. «Estos temas son muy serios, trasladamos toda la solidaridad con las víctimas», añadió Díaz. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, dijo esperar que Podemos no tuviese conocimiento previo de las acusaciones contra Monedero. «Espero que no sea así, que no tuvieran conocimiento, pero desde luego creo que ha habido una serie de denuncias, pues espero que eso se sustancie», indicó, añadiendo que «si se ha hecho algo mal, que se pague por ello».

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que la sociedad española «no admite ningún tipo de acoso sexual». La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, manifestó que la Universidad Complutense ha actuado como «toca hacer» dentro de la autonomía universitaria al abrir una investigación a Juan Carlos Monedero. Aseguró que, como siempre en estos casos, el Gobierno está «del lado de las víctimas».