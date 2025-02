Ábalos dice que la propiedad de 1,2 millones a su nombre en Perú es de una fundación

El exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en el Congreso. RICARDO RUBIO | EUROPA PRESS

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, negó este lunes haber obtenido ningún beneficio por un chalé registrado a su nombre en Perú valorado en 1,2 millones de euros y que, según publicó El Debate, fue construido con fondos públicos destinados a proyectos benéficos. Según afirmó, el chalé no está destinado a uso residencial, sino que es un centro social con aulas y un salón de actos. Ábalos indicó que fue presidente de una fundación a la que el alcalde de la localidad peruana de Chimbote solicitó la construcción de un centro social para el municipio. Y, como la fundación no tenía personalidad jurídica reconocida en Perú, se registró la propiedad a su nombre y al del secretario de la fundación, ya fallecido. El exministro aseguró que la escritura del inmueble especifica claramente que está destinado a la fundación y nunca para uso personal.

La vivienda se empezó a construir en 2002 «con dinero público», según el citado medio, y por parte de una sección que depende del Ministerio de Exteriores. «La fantasía es tremenda. Es un centro social, no un chalé. El funcionamiento que ha tenido nunca fue de vivienda y no es una zona paradisíaca», aseguró el exministro, que explicó que la fundación no está todavía extinguida. «Está sin actividad desde el 2016. Lo que ocurre es que un grupo de okupas aprovechan esta circunstancia para okuparlo y es ahí cuando yo inicio la desokupación», recalcó Ábalos.