Sánchez rechaza trocear el decreto a pesar de no tener votos para aprobarlo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. interviene durante su visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur). EDUARDO PARRA | EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se plantea trocear el decreto ómnibus que fue rechazado en el Congreso para que la subida de un 2,8 % en las pensiones, las ayudas al transporte y las subvenciones a los afectados por la dana en Valencia puedan ser aprobadas por el PP y Junts, que aseguran estar dispuestos a votarlas favorablemente en caso de que el Gobierno presente un decreto que no incluya el resto de medidas incluidas en un principio.

La apuesta de Sánchez es volver a presentar el decreto derogado para que tanto el PP como Junts recapaciten y aprueben todas las medidas sociales planteadas en el decreto que recogía decenas de propuestas de distinta índole. El Gobierno no tiene prisa y considera que es principalmente el PP el que va a sufrir el desgaste por haber rechazado el decreto en el Congreso. El Ejecutivo está dispuesto así a presentar el mismo decreto ómnibus para forzar al PP a retratarse de nuevo en el Parlamento si lo rechaza de nuevo.

Dos días después de que lo que el Gobierno denomina como un «escudo social» fuera derogado por la mayoría del Congreso con los votos del PP, Vox y Junts, Sánchez insistió en que no renuncia a que en el decreto figuren otras medidas como la prórroga de la extender de la prohibición de desahucios a familias vulnerables y se mostró convencido de que todas ellas acabarán siendo aprobadas por la mayoría de la Cámara.

El jefe del Gobierno llamó a la «responsabilidad» y la «empatía» de quienes votaron en contra. «Apelo a la responsabilidad, al sentido común y a que podamos sacar un real decreto ley ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país», señaló, añadiendo que «con una abstención del PP hubiera salido adelante».

¿Qué fin político tiene?

«¿Por qué se tiene que votar en contra de ello? ¿Qué lógica política, qué fin político explica el hacer eso?», se preguntó el presidente del Gobierno. Aseguró que lo que está haciendo el Ejecutivo es «redistribuir los frutos del crecimiento en favor de la mayoría social».

Cuando fue preguntado por si el Gobierno va a hacer algo para que la subida de las pensiones se apruebe cuanto antes, Sánchez contestó con otras preguntas. «¿Y el transporte público gratuito? ¿Y las ayudas a la dana a los municipios afectados? Es que hay muchas más. Hay muchas medidas sociales en ese real decreto ley. Evidentemente, las más llamativas, por el número de personas afectadas, son las pensiones, es el transporte público gratuito, pero hay otras muchas también, que negociamos con todos los grupos parlamentarios que quisieron apoyarlas a finales de diciembre», insistió, en referencia a que Junts, el partido de Carles Puigdemont, se había comprometido a aprobar el decreto con todas esas medidas sociales. Sánchez reclamó a los populares que «reconsideren su posición y permitan la aprobación de un real decreto ley que es en favor de la gente».

En Galicia, el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, arremetió en rueda de prensa contra el PP y aseguró que su rechazo al decreto supone un «desprezo absoluto» hacia las «necesidades da Galicia real».

División en el bloque de socios de investidura

Pedro Sánchez cuenta con el respaldo de sus socios de Sumar para no ceder a las presiones del PP y de Junts y defender en el Congreso todas las medidas sociales que se contemplan en el decreto ómnibus. Pero no todos los socios de investidura opinan igual. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, dejó clara su posición al defender que el Gobierno arregle «lo antes posible» la caída de las medidas sociales, sin prescindir de ninguna. En Sumar consideran que el problema no es el tipo de procedimiento administrativo utilizado por el Ejecutivo, sino el «voto táctico» de quienes rechazaron el decreto. Aseguró por tanto que el Gobierno no tiene previsto prescindir de «ninguna medida» de las incluidas en ese decreto. «Nuestro papel será el de ir muy rápido y corregir, pero también el de asegurar que el conjunto de medidas se aprueba», explicó.

Podemos critica al Gobierno

EH Bildu se comprometió a «trabajar sin descanso» para que todas y cada una las medidas del decreto social se aprueben «lo antes posible». La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se mostró menos condescendiente con la posición de Sánchez y exigió un nuevo decreto con el escudo social que se apruebe «con carácter inmediato». Belarra acuso al Gobierno de «irresponsabilidad absoluta» y de perder el tiempo «dejando que la gente se dé cuenta de lo mala que es la derecha». Podemos pone la extensión de la suspensión de los desahucios como una condición indispensable para aprobar un nuevo decreto.

Otro socio del Gobierno, Compromís, exige al Ejecutivo un nuevo real decreto para aprobar con carácter inmediato las ayudas a los afectados por la dana en Valencia. La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, exigió al Ejecutivo que presente un decreto exclusivo con las ayudas para las personas afectadas por la riada.

Micò criticó al PSOE por hacer «filibusterismo parlamentario» para tratar de «salvarse a sí mismo» de derrotas en el Congreso, al incluir estas medidas en el decreto ómnibus junto a las ayudas al transporte público para compensar la inflación o la subida de las pensiones.

«Los valencianos no tienen ninguna culpa de las frágiles mayorías de Sánchez. No hacía falta esta jugada para demostrar que estamos frente a una derecha carroñera que solo quiere asaltar el poder», señaló la portavoz.