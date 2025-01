Aldama amenaza con información «delicada» sobre Sánchez

El empresario Víctor de Aldama, a su salida de una entrevista en una radio. Marta Fernández | EUROPAPRESS

Víctor de Aldama asegura que cuenta con un sobre con información que «ciertamente apunta al presidente Pedro Sánchez». El presunto comisionista de la trama del caso Koldo aseguró ayer en la Cope que tiene en su poder documentos que comprometerían al jefe del Ejecutivo. «Todos entendemos que si yo tengo algo que puede afectar al presidente es algo delictivo, o es algo ilegal porque siendo presidente el señor Pedro Sánchez no se puede hacer. O podría ser financiación ilegal del partido», aclaró más tarde en Espejo Público.

De Aldama aclaró que la Fiscalía Anticorrupción del Supremo tiene conocimiento de la existencia de este supuesto sobre, pero que todavía no ha presentado las pruebas. El presunto comisionista mostrará estas evidencias cuando considere que su protección física no corre peligro. «Soy el que estoy solo contra estoy y voy por la calle solo», añadió en el programa de Antena 3.

El empresario aseguró que todavía no se ha completado el desencriptado de la terminal móvil que aportó al Supremo por problemas técnicos en la sede judicial. «Estamos a la espera de que nos den usuario y contraseña para poder entrar», remarcó.

Víctor de Aldama criticó con dureza al presidente del Gobierno, al que acusó de no cumplir nada de lo que promete: «Este señor dijo ‘menuda inventada' refiriéndose a mí. Yo creo que la inventada es la de él».

El presunto comisionista de la trama principal del caso Koldo remarcó que, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) detuvo a su socio, el exvicepresidente del Zamora Luis Alberto Escolano, en diciembre, buscaban la documentación sobre Sánchez a la que hizo referencia De Aldama. «Iban buscando información delicada», remarcó el empresario, que señaló que un medio de comunicación publicó la detención antes de que se produjera. Ese mismo día, el 16 de diciembre, De Aldama declaró en el Supremo. Unos hechos que no son casuales para él, tal como denunció ayer: «Me parece increíble que detengan el día que voy a declarar al Supremo a mi socio».

De Aldama también denunció presiones del Gobierno para que no airase información que le pueda comprometer. Añadió que tiene pruebas de ello. «El objetivo [del Ejecutivo] era meterme en la cárcel y que me quedara callado en muchas de las cosas que he dicho y en muchas de las cosas que voy a decir», sentenció.