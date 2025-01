González dice que él dimitiría si se encontrara en la situación del fiscal general del Estado

El expresidente del Gobierno Felipe González, en una imagen de archivo. Jose Manuel Vidal | EFE

El expresidente del Gobierno socialista Felipe González consideró este miércoles que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dimitir para no perjudicar a la institución que representa y le recordó que se debe al Estado y no al Gobierno. «Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco que ahora estamos recordando. El arma que tenía el franquismo para decirle a los magistrados y a los jueces cuál era la posición del Gobierno era el fiscal», indicó González. Recordó que él mismo lo vivió en primera persona cuando le sentaron en el banquillo del tribunal de orden público.

El exlíder socialista explicó que la imputación de García Ortiz es el caso que más le preocupa de todos los asuntos judiciales que afectan al Gobierno, porque incide, según dijo, sobre el «funcionamiento del sistema».

«Yo si estuviera en su lugar dimitiría, pero no por aceptar la responsabilidad que me atribuyen, no por aceptar que haya incumplido, sino por no perjudicar la institución a la que represento», explicó el expresidente del Gobierno en una entrevista en Telecinco.

La muerte de Franco

González consideró que el fiscal general tiene que dar «dignidad» al cargo e incidió también en que si se demuestra que no tiene nada que ver con lo que se imputa, puede volver a ser nombrado. Pero añadió que «incluso para su sufrimiento personal, tal vez sería mejor que estuviera fuera de este enredo».

El expresidente se refirió también a los actos que el Gobierno ha organizados para el año 2025 en el 50 aniversario de muerte de Franco y agradeció que no le hayan invitado a ninguno, aunque reveló que sí lo hicieron a un evento para celebrar los 40 años del ingreso de España a la Comunidad Económica Europea. A su juicio, la muerte de Franco «fue la desaparición de un dictador», pero eso no supuso que se estableciera inmediatamente la democracia, que llegó «mucho después, porque es una elaboración».