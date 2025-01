Puigdemont analizará con sus fieles el viernes la cuestión de confianza

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, sigue de forma telemática unas jornadas de trabajo del Grupo Parlamentario de su partido. Siu Wu | EFE

Carles Puigdemont ha convocado a la cúpula de Junts a una reunión extraordinaria en Bruselas este próximo viernes. Los independentistas catalanes abordarán los pasos a seguir tras la decisión que tome el jueves la Mesa del Congreso en relación con su proposición no de ley que exige a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza.

El órgano rector de la Cámara Baja debe decidir si admite o no a trámite la iniciativa de los diputados de Junts, después de que declinara hacerlo en diciembre. Tras el aplazamiento, el expresidente de la Generalitat, que sigue esperando la amnistía en su refugio de Bélgica, advirtió de que un «portazo» a la cuestión de confianza «habría llevado la legislatura al colapso», por los numerosos «incumplimientos» del acuerdo de la investidura que, a su juicio, ha llevado a cabo el presidente del Gobierno. Según informó Junts en un comunicado, tras la reunión del secretariado permanente en Bruselas está previsto que Puigdemont comparezca ante los medios de comunicación al filo del mediodía. Este órgano de dirección está formado por los cuatro vicepresidentes del partido y los líderes y portavoces en las diversas Cámaras. Mientras, la ejecutiva, integrada por 31 miembros, permanece a la espera por si tuviera que ser convocada de urgencia.

Los letrados del Congreso no observaron ningún tipo de impedimento para proceder a la tramitación de esta iniciativa y a su debate en el Parlamento, sin perjuicio de que la decisión última de someterse o no a una cuestión de confianza corresponde exclusivamente al jefe del Ejecutivo. Los independentistas consideran que Sánchez no ha cumplido los acuerdos de la investidura firmados en el 2023 en al menos tres puntos, al margen de la no aplicación de la amnistía: el traspaso a Cataluña de las competencias de inmigración; las inversiones del Estado en la comunidad y la oficialidad del catalán en la Unión Europea.