Miguel Ángel Rodríguez tilda de «indecente» el papel del fiscal general y asegura que Sánchez diseñó una campaña contra Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Mariscal | EFE

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este jueves de «indecente» el papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de datos de la pareja de la dirigente autonómica, cree que «no tiene nombre lo que está pasando», aunque considera que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el que «ha diseñado» todo.

En una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, ha defendido que lo que está ocurriendo es «de aurora boreal» porque el propio fiscal «ha borrado los mensajes de su teléfono para engañar a la Guardia Civil». «El fiscal general del Estado cambia de terminal. Que García Ortiz esté siendo investigado y se mantenga en el cargo no tiene nombre», ha censurado Rodríguez.

Rodríguez reconoce que filtró un correo del fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso Gonzalo Bareño

Pese a subrayar que la Fiscalía siempre le ha parecido un órgano «serio, respetable y admirable», ha criticado que el presidente de Gobierno se esté «cargando el prestigio» del mismo. Considera, de esta forma, que es Sánchez el que «ha diseñado esta operación» contra la presidenta, en la que están «la Fiscalía, los medios de comunicación afines y los ministros».

«¿De qué estamos hablando aquí? ¿Que al fiscal general del Estado se le ha ocurrido hacer esto contra Díaz Ayuso porque se levantó por la mañana y le picaba un pie? No, no, el fiscal general del Estado ha recibido órdenes», ha destacado. Por ello, ha valorado que no hay que «descentrar el foco» porque el que está «obsesionado» con Ayuso y está «haciendo lo imposible» contra ella es Pedro Sánchez.