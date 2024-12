Feijoo augura a Sánchez un año entre «los juzgados, Waterloo y Franco»

Feijoo en la rueda de prensa en la que hizo balance del 2024 Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, hizo ayer su balance del año 2024 y, de cara al futuro, aseguró que en el 2025 el Gobierno de Pedro Sánchez «discurrirá entre los juzgados y Waterloo y, quizás, algo de Franco». Aseguró que el Ejecutivo no puede ofrecer a los españoles otra cosa que «escándalos, malas noticias y dolores de cabeza» y explicó que el jefe del Gobierno «lleva seis años rodeado de corrupción y escándalos». «No recuerdo haber vivido algo como esto, con un presidente acorralado en su partido y en el Gobierno», afirmó Feijoo, que aseguró que Sánchez «no sabe cuánto va a durar la legislatura ni tiene capacidad ni votos para garantizar los Presupuestos».

Alternativa

Un proyecto nacional. Frente a ese panorama sombrío para el Gobierno, afirmó que el PP es la única «alternativa» y la única posibilidad «de que Sánchez forme parte del pasado». «Al PP es al único que le interesa un cambio para tener un proyecto nacional», afirmó, recordando que gobiernan ya para el 70 % de la sociedad en autonomías, ayuntamientos y diputaciones.

Principios

En la oposición, pese a ganar. El líder del PP aseguró que mantener sus «principios» es lo que lo ha llevado a estar en la oposición, pese a haber ganado las elecciones. «Vamos a seguir intentando trasladar nuestro programa al Senado y al Congreso, y necesitamos que otros grupos nos apoyen. Lo conseguimos unas veces y otras no», explicó.

Junts

Sin «chantajes». Feijoo justificó su coincidencia con Junts en las últimas votaciones en el Congreso asegurando que su partido «mantiene sus principios y no acepta chantajes ni amenazas». Afirmó que es un «insulto a la inteligencia de los españoles» decir que el PP está «haciendo cosas parecidas» a las que hace Sánchez. «Quien pactó la investidura en Suiza a cambio del borrado de los delitos con el señor Puigdemont fue el señor Sánchez. Y quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez», señaló, admitiendo que sin Vox, Junts y el PNV no podría haber ganado votaciones. «No me importa coincidir para bajar impuestos a los españoles. Eso es lo que debe hacer alguien que aspira a la Presidencia del Gobierno», explicó.

Instituciones

Una corruptela cada día. «Tenemos un Gobierno que ha desacreditado todas las instituciones del Estado», afirmó Feijoo, que indicó que después de la amnistía «ha venido un día a día en el que la novedad al levantarse por las mañanas es que no saliese a la luz una nueva corruptela del Ejecutivo».

Discurso del rey

Reconfortado. Se declaró «muy reconfortado con el discurso del rey» en Nochebuena y destacó, por el contrario, que «todos los socios del Gobierno están en contra del jefe del Estado». Aseveró, por ello, que «el presidente debería reflexionar» por qué su legislatura va en contra de todo lo que plantea el rey.

DANA

Defiende a Mazón. Respecto a la situación tras la catástrofe de la dana en Valencia, afirmó que el PP ha aprobado tres reales decretos y sigue trasladando «que no tenemos las ayudas suficientes para aliviar las economías personales de las víctimas y reconstruir todo el daño hecho al territorio». Destacó que el único que ha asumido una remodelación en su Gobierno tras la dana ha sido el presidente valenciano, Carlos Mazón. «Creo que eso debe ponerse en su haber», incidió, y, en referencia a la polémica por la comida de Mazón el día de la dana, afirmó que él no se va a dedicar «a mirar los tiques» de Mazón en esa jornada.

VOX

Tendrá que decidirse. En cuanto a Vox, afirmó que «tendrá que tomar una decisión» sobre si quiere «facilitar el cambio y hacer oposición al PP o a Sánchez». «A veces sus comportamientos son contradictorios», señaló, asegurando que el PP está «para cambiar el Gobierno y abrir una época de esperanza en nuestro país». «Un Gobierno alternativo al desgobierno es nuestro objetivo», apuntó.

Franco

Festejar la Transición. A su juicio, lo que debe celebrarse no es la muerte de Franco sino la Transición y llegada de la Constitución, y no «jugar a la división y fractura» de España. «Eso se lo dejo al los que viven en el pasado. El PP superó el pasado. El PSOE superó el pasado. Y si el sanchismo no lo superó, que vuelva al pasado», concluyó.

