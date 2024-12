Podemos afirma que sin impuesto energético no negociará los Presupuestos

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, interviene durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Podemos ratificó este sábado que no se sentará con el Gobierno para negociar los Presupuestos si no se aprueba antes el gravamen a las empresas energéticas, una propuesta que PP y Junts han acordado ya tumbar en el Congreso y que el PNV también rechaza de plano. «Los votos de nuestros cuatro diputados son igual de imprescindibles en el Congreso que los del PNV y Junts», recordó Ione Belarra, quien reclamó de nuevo que el PSOE cumpla el compromiso con su formación que firmó para tramitar el techo de gasto, primer paso para la aprobación de las cuentas para 2025.

Las energéticas «Se hacen de oro a costa de los ciudadanos y son además las principales responsables de la emergencia climática, por lo que deben pagar las consecuencias», defendió la líder del partido. Belarra criticó que el PSOE no se esté «esforzando lo suficiente» para sacar adelante la tasa energética, pese a que tanto Junts como PNV descartaron de antemano esta misma semana acudir a la reunión en el Congreso en la que se iba negociar a varias bandas las vías posibles para sacar adelante la propuesta de los morados. Rechazó el argumento de los socialistas de que no se puede obligar a otros partidos a sentarse a debatir la propuesta. «Si el PSOE no ha cumplido este pequeño acuerdo, ¿cómo van a cumplir rebajar los alquileres o acordar de verdad un embargo de armas con Israel, que está cometiendo el peor genocidio en un siglo?», reprochó Belarra a los socialistas.