Junts exige a Sánchez que «mueva el culo» y pague «lo que debe» a los catalanes

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno Mariscal | EFE

Junts insiste en meter presión a Pedro Sánchez en la rampa de negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Dos días después de que Carles Puigdemont advirtiera al presidente del Gobierno de que su crédito está ya en «números rojos» y lo instara a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, la portavoz de la formación en la Cámara Baja ha advertido de que su líder no iba «de farol» y ha exigido al jefe del Ejecutivo que «mueva el culo», hagan el trabajo que tienen que hacer y paguen «lo que deben» a los catalanes.

Los socialistas recibieron el lunes con escepticismo el aldabonazo del expresidente de la Generalitat. La ministra portavoz, Pilar Alegría, insistió ayer en que Sánchez no volverá a pedir la confianza de las fuerzas parlamentarias porque no hay «necesidad». La intención de PSOE y Sumar es impedir, además, que la Mesa califique la proposición no de ley registrada por Junts en la que se insta al presidente a dar ese paso. pero el Ejecutivo también asegura que «va a cumplir con los compromisos adquiridos».

Sánchez ha reiterado hoy, en la sesión de control al Gobierno, esa intención aunque de manera inespecífica. Nogueras había apuntado a varias cuestiones, desde la publicación de las balanzas fiscales a la delegación de competencias en inmigración («cuando un inmigrante llega a Cataluña la lengua que ha de aprender es el catalán y el país que ha de aceptar es Cataluña»). La portavoz de la formación independentista ha exigido además que se «agilice» la tramitación de su proposición de ley contra la multirreincidencia y ha hecho un llamamiento: «Dejen de cosernos a impuestos».

Esa última exigencia llega justo después de que Junts pactara con el PP una enmienda para suspender el impuesto sobre la producción eléctrica, que se incluyó en la ponencia de la ley reguladora del régimen de comercio de derechos de emisión de los gases de efecto invernadero, y que el PSOE busca ahora la manera de revertir. Tanto la formación independentista como los populares asumen que esta es una alianza meramente coyuntural pero al principal partido de la oposición le vale para poner de manifiesto que no hay en el Congreso una mayoría de izquierdas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo Mariscal | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo se ha dirigido en su pregunta a Nogueras. «Claro que el señor Sánchez no es de fiar y les ha engañado, y les va a seguir engañando, se lo he dicho hace mucho», ha remarcado. A Sánchez le ha acusado de «comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles», le ha advertido de que la Justicia no le persigue por ser progresista, como insinúa de manera frecuente, sino que persigue delitos y ha añadido. «Ni los independentistas perdonaran sus mentiras ni los jueces perdonarán su delitos».

Sánchez ha respondido con ironía. «No ha tenido usted un buen día; lo tengo un poco flojo». El presidente del Gobierno ha blandido entonces un artículo del semanario The Economist que señala a España como la economía de la OCDE que mejores resultados ha logrado en el 2024, con un crecimiento del PIB cercano al 3%. «Las prioridades de este Gobierno -ha defendido- coinciden con las principales prioridades de los ciudadanos: la vivienda, el empleo, la seguridad, la sanidad, la economía... ¿Sabe cuántas veces me ha preguntado usted sobre estas cuestiones en las 22 preguntas parlamentarias que me ha hecho? Ni una sola».

Mariscal | EFE

Feijoo ataca con la corrupción

«En su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados y cuando regrese al trabajo sus socios le estarán esperando para cobrar la investidura», le ha llegado a decir Feijoo al secretario general del PSOE desde la Cámara Baja. Lo ha hecho tras señalar que «nadie les persigue por progresistas, sino por presuntos delitos y por mentiras reiteradas».

«Deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles», ha añadido el jefe de la oposición antes aseverar al presidente del Gobierno que el próximo Congreso Federal del PSOE «será el de su relevo» y subraya que «puede elegir entre urnas o chantajes».

Aunque no solo Feijoo ha hecho referencia a la corrupción por parte de los populares. De hecho, ese ha sido el principal motivo de fricción en la sesión de control de esta mañana entre Ejecutivo y oposición. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha aprovechado la ocasión para advertir de que los únicos que han visto aumentado su poder adquisitivo en nuestro país son dirigentes socialistas y sus colaboradores:«Mientras la inmensa mayoría se empobrecía, esa minoría se estaba enriqueciendo», ha afirmado la dirigente riojana de los conservadores, quien ha preguntado a la vicepresidenta María Jesús Montero por qué su jefe de gabinete se reunió con Víctor de Aldama en, al menos, cuatro ocasiones, qué era tan importante para que se vieran tanto y si participó la propia Montero en alguno de los encuentros.

La número dos del PSOE, por su parte, ha negado cualquier implicación de su jefe de gabinete en la trama de Aldama y Koldo -exasesor del ministro José Luis Ábalos-. Algo que Montero ya hizo en el Senado al ser interrogada por la misma cuestión por los populares.