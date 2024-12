PP y Podemos amenazan al Gobierno con hacer caer la reforma fiscal

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. JAVIER LIZÓN | EFE

La reforma fiscal que planea el Gobierno corre el riesgo de naufragar a izquierda y a derecha con el Partido Popular y Podemos exprimiendo la endiablada aritmética parlamentaria de la legislatura para pasar cuentas a Moncloa. El partido que lidera Alberto Núñez Feijoo utilizará la mayoría absoluta que ostenta en el Senado para trabar la iniciativa que el Ejecutivo pretende sacar adelante a través de enmiendas parciales y obligar así a que estas vuelvan al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva. Pero los morados advierten a Pedro Sánchez de que, si no hay avances en convertir en estructural el impuesto a las energéticas, ejercerán su poder de veto en la Cámara Baja y harán descarrilar la medida con sus cuatro diputados, claves para que esta pueda llegar al BOE. «Si no hay avances, no hay votos», señalan fuentes del partido a este periódico.

Las enmiendas que los populares impulsarán en la Cámara Alta irán encaminadas a plantear rebajas de impuestos y bonificaciones para los jóvenes menores de 35 años en los primeros cuatro años de su vida laboral, una medida que el jefe de la oposición defiende desde hace meses.

Feijoo ha aprovechado la ocasión para censurar que el Gobierno haya incrementado los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social «82 veces» en los últimos años, y que «tenga en cartera el incremento de 46 impuestos más», lo que se traduce en una subida de impuestos de «alrededor de 8.000 millones de euros más».

Podemos, por su parte, lleva dos semanas exigiendo al PSOE la convocatoria de la mesa de partidos para negociar la proposición de ley sobre el impuesto a las energéticas. «El PSOE tiene que cumplir y tiene que convocar esta semana esa mesa de partidos para la negociación del impuesto de las energéticas. Este fue el acuerdo que firmó con Podemos», insistió este lunes la coportavoz de la formación Isa Serra, antes de calificar de «vergonzoso» que los socialistas, tras la dana en Valencia, siga retrasando la activación de esa mesa de partidos. Así, ha exigido al PSOE que «no pierda más tiempo» y respete lo acordado, dado que en caso contrario «Podemos no dará el voto a favor cuando vuelva al Congreso».