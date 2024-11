La asistente de Begoña Gómez opta por el silencio

La asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez Rodríguez, comparece en la comisión de investigación por el caso Koldo, en el Senado. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

La directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, se acogió ayer a su derecho a no declarar como testigo en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del caso Koldo. «Agradezco su interés en mi persona, pero dado que las cuestiones que le interesan de mi declaración se encuentran judicializadas no contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar, muchas gracias», aseguró, tras mostrar su respeto al trabajo de los senadores.

El pasado lunes, la defensa de Begoña Gómez aportó varios correos electrónicos a la causa para intentar exculpar a su cliente de la acusación de apropiación indebida de un software de la Universidad Complutense de Madrid, pero estos, en realidad, certificaban que Álvarez trabajaba como asistente personal de la esposa del presidente, a pesar de estar pagada con dinero público y ocupar un cargo público. Tras conocerse que esta asesora de la Moncloa habría gestionado la cátedra dirigida por Gómez y sus patrocinios desde noviembre del 2021 hasta febrero del 2024, el juez que instruye la causa contra la mujer de Sánchez, Juan Carlos Peinado, la citó para que declare como testigo el próximo 20 de diciembre.

El pasado jueves, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió el trabajo de la asesora de Gómez porque «los ciudadanos deben saber que en toda la historia, todas las parejas de los presidentes han tenido una persona que colabora en sus tareas de organización y logística».

Al igual que había hecho previamente Gómez, la asesora decidió guardar silencio, pese a las críticas de la oposición, sobre todo las del senador popular Alfonso Serrano, que recordó que no está imputada y que dudó del derecho a que pudiera no responder.

Hidalgo niega un trato de favor

También compareció ante esta comisión de investigación de la Cámara Alta el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, quien aseguró que únicamente coincidió con Sánchez en un evento con más empresarios y descartó que hubiera trato de favor en la ayuda pública que recibió Air Europa en pandemia, porque fue «el peor préstamo», «con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa». Hidalgo se negó a responder a las preguntas de los grupos.