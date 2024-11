Compromís ofrece sus 15 diputados a los socialistas para presentar una moción de censura contra Mazón

Joan Baldoví, líder de Compromís Manuel Bruque | EFE

Joan Baldoví no quiere que Carlos Mazón siga «ni un minuto más» al frente de la presidencia de la Generalitat. El líder de Compromís ha ofrecido este lunes los 15 diputados de su grupo parlamentario al PSPV-PSOE para presentar una moción de censura al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Baldoví asegura que «la pelota está en el tejado de los socialistas valencianos», que desde el grupo parlamentario han comunicado a Compromís que trasladarán la oferta a Diana Morant, líder del PSPV. Para que fructificase dicha moción de censura se necesitan 20 diputados y por lo tanto es «evidente» que no basta con los votos de Compromís. «Aunque no fructifique la moción de censura, por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentarla», ha reivindicado en declaraciones a los medios en el Parlamento valenciano.

Baldoví ha señalado que es un movimiento que «la gente está pidiendo» a Compromís porque Mazón «no ha sabido liderar la tragedia y, sobre todo, no ha sabido liderar los días posteriores y no está legitimado para seguir reconstruyendo y volver a la normalidad».

Plantear una moción en el Parlamento valenciano supone presentar un candidato alternativo al actual presidente. Para que salga aprobada sería necesario que Vox la apoyase. Baldoví considera que todas las declaraciones de todos los partidos excepto el PP señalan la incompetencia de Mazón y que, por tanto, es pertinente que se produzca esa votación. Fuentes de Vox señalan que cuando se plantee esa moción la estudiarán porque ahora lo prioritario es dar soluciones a los afectados por la dana.