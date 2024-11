Los comunes ponen fin al ciclo de Colau y se distancian de Díaz y de Sumar

Candela López, en el centro, entre Colau y Albiach, asume el liderazgo de los comunes. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

Ada Colau y Jéssica Albiach se despidieron este sábado de la dirección de Catalunya en Comú en el congreso que la formación celebra este fin de semana en Barcelona, el cuarto de su historia. Los comunes abren hoy una nueva etapa bajo el liderazgo de Candela López, diputada en el Congreso, y Gemma Tarifa, concejala en el Ayuntamiento de Barcelona. El ministro Ernest Urtasun pasa a ser el número tres de un partido que trata de rehacerse de la crisis de la izquierda española. Primero por el divorcio entre Podemos y Sumar y, más tarde, por el 'caso Errejón'.

Los comunes se posicionaron desde el primer día a favor del proyecto Sumar (frente a Pablo Iglesias) y Colau estuvo siempre al lado de Yolanda Díaz, que es la gran ausente en el congreso de los comunes. Hace tres años sí estuvo presente en el cónclave de la formación heredera de Iniciativa per Catalunya. Es un síntoma de las prioridades del partido. Ahora, busca fortalecerse de forma interna, en la última asamblea el objetivo número uno era el frente amplio de izquierdas (Sumar, que nació en 2023) y aupar a Yolanda Díaz a la presidencia del Gobierno, defendían.

La etapa de Colau al frente del partido se acaba, pero la puerta no se cierra del todo. La exalcaldesa de Barcelona cesa como máxima ejecutiva y pasará a presidir la fundación de los comunes. Sin embargo, aún no ha decidido si será la candidata en las municipales del 2027. Fue alcaldesa entre el 2015 y el 2023 y ahora no descarta volver a presentarse. La alcaldía de Barcelona fue la joya de la corona de los comunes, un partido que es heredero del antiguo PSUC. Actualmente tiene seis escaños en el Parlamento catalán, dos menos que en la legislatura anterior. En el 2012, como ICV, obtuvo 13 diputados. En las primeras elecciones democráticas, el PSUC, que representaba el antifranquismo, logró 25. Es la única vez que le ha disputado la hegemonía de la izquierda al PSC. Los comunes tienen siete escaños dentro del grupo Sumar en el Congreso (segunda fuerza en Cataluña en el 2023 tras el PSC) y un representante en el Gobierno central: Urtasun es ministro de Cultura.