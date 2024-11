Expectación por la comparecencia de Mazón, que intenta reconstruir su liderazgo

Carlos Mazón manchado de barro tras la visita de los reyes y el presidente del Gobierno a zonas afectadas Manuel Bruque | EFE

Dieciséis días después de que la dana asolase varios municipios de Valencia y causase la muerte a más de 200 personas, el presidente autonómico Carlos Mazón comparecerá en el Parlamento regional para dar cuenta de su gestión en las devastadoras lluvias del 29 de octubre. Con ello intentará reconstruir su liderazgo y mantener la presidencia de la comunidad, después de que más de cien mil personas reclamasen en una manifestación su dimisión.

Se prevé que hoy anuncie una remodelación de su Gobierno con la destitución de las consejeras de Interior y de Turismo, Salomé Pradas y Nuria Montes, respectivamente, ambas en el disparadero. La primera, responsable de los Servicios de Emergencias, tardó tres meses en cubrir la vacante de la dirección de Interior para nombrar la mañana de la dana a un experto en festejos taurinos: el exalcalde del PP Vicente Huet. Pradas admitió que desconocía la existencia de un sistema de alertas a los móviles hasta las 20.00 horas del 29 de octubre, pese a ser la responsable del departamento. Esa sinceridad no la aplicó cuando negó que la delegada del Gobierno, Piar Bernabé, le ofreciera ayuda de la UME la mañana de la dana. El caso es que RTVE la grabó cuando se lo estaba contando a su equipo. Por su parte, Nuria Montes tuvo la desafortunada idea de decir a las familias de las víctimas que no fueran a ver a sus difuntos y les aconsejó que se quedaran en su casa, porque «es donde mejor están».

Mazón pretende con estos ceses ponerse a salvo, pero su gestión también es cuestionada, incluso en sectores del PP. El día de la tragedia, el presidente mantuvo su agenda y estuvo comiendo con una periodista para ofrecerle, dijo, la dirección de la televisión autonómica, mientras el PP nacional a través de Miguel Tellado señalaba que el Gobierno de Pedro Sánchez buscaba un control total de RTVE manipulando las instituciones públicas para beneficio propio. Fue solo a partir de la 19.30 cuando Mazón se desplazó al centro de coordinación de emergencia de la catástrofe. Para entonces, el Gobierno valenciano ya sabía que había muchas víctimas mortales.

Sobre la comparecencia de hoy del presidente valenciano, Alberto Núñez Feijoo considera que es un hecho que «le honra» porque otros «cuando hay problemas simplemente se van y otros se niegan a comparecer en las Cortes». Sin embargo, no comparte con él que no pidiera la declaración de emergencia para que el Gobierno de Pedro Sánchez se hiciera cargo del mando del operativo. Y este no declaró la emergencia nacional por su cuenta porque, justificó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sería actuar «por imposición».

Mazón tendrá que explicar por qué atribuyó a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Aemet que no avisaran de la situación, cuando la primera envió 198 avisos a su Gobierno advirtiendo de la conyuntura crítica desde las 5.30 hasta pasadas las 23.00 horas. «En ningún momento hubo un vacío informativo, sino todo lo contrario: hubo una comunicación directa entre la Confederación Hidrográfica y la Generalitat», aseguró ayer el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska.