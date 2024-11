Felipe González sobre la dana: «¡Yo no habría dicho que me pidan lo que necesiten!»

El expresidente del Gobierno Felipe González, en una imagen de archivo. Jose Manuel Vidal | EFE

«¡Yo no habría dicho que me pidan lo que necesiten, no lo habría dicho!», es la frase rotunda que el expresidente del gobierno Felipe González ha lanzado este martes en Valladolid en clara alusión al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, con respecto a la reacción de este tras la dana que en la última semana ha asolado distintas comunidades autónomas, fundamentalmente la valenciana, y ha dejado tras de sí 217 muertos.

El que fuera tercer presidente del Gobierno español tras la transición, con un mandato récord de trece años y medio, ha aprovechado su intervención en un encuentro organizado por el diario El Norte de Castilla bajo el título Conversación con Felipe González para censurar la actuación de Sánchez en esta «tragedia inenarrable» por plantear la ayuda del Estado a demanda de los territorios afectados.

«¡Yo no habría dicho que me pidan lo que necesiten, no lo habría dicho!», ha espetado el expresidente para, acto seguido, recordar que en 1982, nada más acceder al Gobierno de la nación, se encontró con otra tragedia natural en Bilbao y entonces no dudó en mandar a las Fuerzas Armadas desde Burgos a la capital vizcaína veinticuatro horas después de la riada ocasionada por la gota fría.

«El Estado español se articula en un poder central que no se centrifuga», ha advertido el político y abogado para reforzar la idea del liderazgo que, a su juicio, debería de haber ejercido Pedro Sánchez, al igual que a él le toco asumir cuando por aquellas fechas de 1982 se puso en contacto con el entonces lendakari, Carlos Garaikoetxea, para ofrecerle el mando de los efectivos enviados al País Vasco, algo que, como así ha apostillado, rechazó el presidente vasco ya que este prefirió que el operativo fuera liderado por la Administración central. Recuerda que al día siguiente de la riada el Ejército ya había montado tiendas y cocina de campaña en las que poder atender a los afectados, ya que no había manera humana de prestar este servicio.

«Voy a intentar no calentar el ambiente sino enfriarlo, porque Sánchez, Feijoo y las comunidades autónomas afectadas están a tiempo de sentarse, planificar y actuar ya porque hay mucha tarea por hacer... Y el protagonista debe ser el Gobierno central», ha apuntado Felipe González, quien responde afirmativamente a las preguntas de si se han tomado decisiones tarde y si se podía haber actuado de otra manera, al tiempo que ha recordado que ante tragedias de esta magnitud es preciso acudir a Fondos Europeos para tratar de paliar sus efectos.

González también se ha referido a los incidentes registrados en Paiporta (Valencia) durante la visita a la zona realizada por la comitiva real y los presidentes del Gobierno y de la Comunidad Valenciana, donde se produjeron «agresiones intolerables» pese a la «indignación lógica por el sentimiento de abandono» de vecinos del municipio, si bien el expresidente ha rechazado atribuir tales hechos a personas vinculadas a la extrema derecha por cuanto eso es algo que «deberá determinar la investigación judicial».

«No pactaría con Bildu ni aunque me obligase la Guardia Civil»

Felipe González ha advertido de la «falta de capacidad del Ejecutivo central para desarrollar un proyecto de país» con motivo de la pesada carga que suponen los socios y aliados que le apoyan, pactos que él ha rechazado de plano porque asegura que ponen en tela de juicio la unidad de España y la descentralización del Estado.

«Yo no pactaría con Bildu ni obligado por la Guardia Civil, ni con Vox tampoco, ya que quiere acabar con la descentralización a base de centrifugación. Pero tampoco con Puigdemont, a quien no le interesa que España funcione», ha aseverado con firmeza González durante el encuentro celebrado en Valladolid. En este sentido, ha declinado referirse a los pactos en términos de «legítimos o ilegítimos» y sí como «aceptables o inaceptables».