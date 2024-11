Así está por dentro el párking del centro comercial de Bonaire: la policía inspecciona los cientos de vehículos atrapados por la dana

Policía Nacional

El párking del centro comercial Bonaire, en Aldaia, Valencia, es uno de esos lugares que cortan la respiración. Fue uno de los primeros espacios que el pasado martes se vio anegado por la dana, dejando en el aire la incógnita de cuántas personas podían estar atrapadas en el subterráneo de esa mole.

Este lunes, la Policía Nacional ha conseguido entrar en el aparcamiento. La información que han trasladado hasta el momento es que no han encontrado víctimas en los primeros 50 coches que han inspeccionado.

Con todo, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, están rastreando el espacio y siguen realizando achiques ya que en las imágenes se ven cómo están navegando por las instalaciones, que aún contienen una enorme cantidad de agua.

El aparcamiento de este centro comercial de Aldaia tiene dos plantas y capacidad para 5.700 vehículos (contando las zonas exteriores). Casi una semana después de la catástrofe sigue sin saberse cuántos coches y personas puede haber en su interior.

A estas horas, los cuerpos de seguridad y emergencias siguen rastreando la zona en busca de víctimas. Asimismo, se están utilizando cuatro drones, que ayudan en la inspección y garantizan la seguridad de agentes y militares.

Uno de los epicentros de la tragedia

El párking de estas instalaciones comerciales sigue siendo uno de los puntos más complicados de este rescate. Hasta allí se desplazó el sábado una unidad de la UME y de los Zapadores Paracaidistas de Alcantarilla para comenzar el acceso hasta el interior del aparcamiento. En esa primera inspección superficial no hubo resultados ya que no se daban las condiciones idóneas para que entrasen buzos y resto de efectivos. En un primer momento se estableció que en una veintena de coches no había víctimas.

En los 2.000 metros cuadrados del aparcamiento interior de Bonaire, las fuerzas de seguridad estiman que se embalsaron 200 millones de litros de agua tras la riada y se ha conseguido, en algunas de las fases del bombeo, se llegó a un caudal de dos millones de litro extraídos a la hora. Ayer, los trabajos conseguían que el nivel descendiese a metro y medio de agua.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó este domingo que en el operativo de Bonaire están trabajando 50 efectivos, con la ayuda de cuatro máquinas y un kayak. No puedo decir las horas que nos quedan pero estamos trabajando para hacerlo. «No tenemos estimación de personas que puedan estar afectadas, o de los vehículos que están dentro, pero es una extensión muy amplia. Son varios pisos y tenemos que esperar a un primer intento para explorar», decía el domingo el teniente David Escribano, del escuadrón de Zapadores Paracaidistas de Alcantarilla.