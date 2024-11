El BOE publica el cambio de consejo en RTVE entre críticas de la oposición

Patxi López baja de la tribuna del Congreso con los escaños de PP y Vox vacíos durante el debate sobre la reforma de RTVE y en medio de la DANA en Valencia. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La tragedia provocada por la dana no parece ser impedimento para que los partidos cesen la batalla política. El Partido Popular salió ayer al paso para arremeter contra el Gobierno por la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma que modifica el sistema de elección de RTVE a la que dio luz verde el Congreso de los Diputados el pasado miércoles.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijoo acusa a Pedro Sánchez de acelerar la norma —con la que el PSOE y sus socios se hacen con el control del ente público— y, en cambio, no intensificar la ayuda para la grave crisis que se vive actualmente por la dana que ha dejado ya más de dos centenares de muertos en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha.

«Ojalá fueran igual de rápidos mandando efectivos a las zonas afectadas como eligiendo consejeros en los medios públicos», sostuvieron fuentes de los populares, quienes que se ausentaron el pasado miércoles —junto a los diputados de Vox y Compromís— del pleno que de la Cámara Baja que validó la reforma en señal de protesta por no desconvocar la sesión en plena crisis por la dana.

Vox también criticó con dureza a la Moncloa por la publicación de la ley en el BOE. Lo hizo el propio presidente del partido, Santiago Abascal, quien escribió un tuit en el que asegura que «si Pedro Sánchez se hubiese limitado a robar, quizá algunos españoles podrían perdonarle. Pero ya no».

El líder vasco muestra así su indignación por el hecho de que el Ejecutivo, a su juicio, no esté dedicado por completo a la tragedia que se vive en la Comunidad Valenciana —junto a otras zonas menos afectadas pero en las que también ha habido fallecidos, como Castilla y La-Mancha y Andalucía—.

El real decreto convalidado este miércoles en el Congreso establece la elección de once miembros del Consejo de RTVE en la Cámara Baja y los otros cuatro en el Senado. Ya no será necesaria una mayoría cualificada de dos tercios en cualquiera de las dos cámaras para designar a los miembros del Consejo de RTVE, ya que de no obtenerse en una primera votación, pasadas 48 horas bastará con obtener una mayoría absoluta.

La reforma revoca el anterior modelo, impuesto por Pedro Sánchez nada más consumar la moción de censura, y pone en duda los criterios de neutralidad en la gestión de un servicio público clave como es el de la radio y la televisión.

La pelea política no ha hecho más que empezar, ya que los partidos de la oposición ya han explicitado su intención de combatir la «invasión» del consejo de administración de RTVE en los tribunales y ante la Unión Europea, por entender que la medida adoptada por el PSOE y sus aliados vulnera las directrices comunitarias.

Además, el PP aún no ha decidido si nombrará a los cuatro consejeros que le corresponden al Senado donde tiene mayoría.

El nuevo consejo aleja el deseo de neutralidad

La rápida ejecución del acuerdo para rebajar los apoyos necesarios para renovar el consejo de administración de RTVE esconde muchas claves ajenas al gran público. Al margen del evidente deseo de todos los partidos de controlar los medios públicos, el PSOE ha utilizado los asientos en el ente para reforzar sus alianzas dentro del bloque de investidura. Así, todos los partidos, excepto el BNG, que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez obtendrán su particular recompensa en forma de un afín que percibirá al menos cien mil euros.

Todo ello, con la selección de un equipo rector con escasa experiencia en gestión y una relación con el periodismo marcado por el carácter partidista de la mayoría de sus miembros, donde la procedencia común es el trabajo para partidos o el desempeño de algún cargo en la administración. Con ese perfil, las dudas sobre la neutralidad de los medios públicos han llegado incluso a los sindicatos, habitualmente alineados a la izquierda.

Los socialistas tendrán al menos 5 de los 15 consejeros. El que se perfila como futuro presidente es José Pablo López, exdirectivo de 13 TV que fue despedido de Telemadrid por considerar el equipo de Isabel Díaz Ayuso que su tono era demasiado beligerante. Ya ejerció como alto cargo de TVE hasta hace apenas unos meses, pero fue despedido por Elena Sánchez en medio de la polémica del fichaje de David Broncano.

Sus principales apoyos serán Angélica Rubio, que fue dircom de Zapatero y directora de El Plural, una web que se autodefine como progresista, Esther de la Mata, es jefa de comunicación del ministro Félix Bolaños, la cantautora y exconcejala socialista Rosa León, y Mercedes de Pablos ex alto cargo de Canal Sur y edila del PSOE en Sevilla entre el 2011 y el 2013.

Por Sumar serán Maite Martín del Caz, vinculada a Comisiones Obreras, y Marta Ribas Frías, exdiputada en el Parlament por Catalunya Verds-Izquierda Unida y Alternativa, hasta 2020.

La representación del resto de fuerzas aliadas del Ejecutivo queda garantizado con nombres como el de Miquel Calçada Olivella, presentador televisivo y radiofónico conocido en Cataluña como Mikimoto y excandidato de Junts al Senado y el periodista, escritor y asesor de comunicación política Sergi Sol, mano derecha de Oriol Junqueras y miembro del gabinete de comunicación de ERC en su etapa como vicepresidente de la Generalitat. María Solana, exportavoz del Gobierno navarro bajo presidencia de Geroa Bai, responde a la cuota del PNV.

Podemos, por su parte, contará con el periodista musical Mariano Muniesa, quien concurrió a la Comunidad de Madrid en la lista de Pablo Iglesias en 2021.