«Por suerte, sus hijos se salvaron porque estaban en el colegio», dice el farmacéutico de Letur tras la riada

Una calle de Paiporta tras las fuertes lluvias Manu Bruque | EFE

Cada muerto en la catástrofe causada por la dana es una tragedia por sí sola. Detrás de cada desgracia hay dolor y personas que deberán seguir adelante en medio de la adversidad. Estos son solo algunos casos.

sot de chera

Un padre y su hijo. Padre e hijo, de 4 años, se encontraban en una casa que se derrumbó por la fuerza del agua en la Fuente de Santa Marías, en el pequeño pueblo de Sot de Chera. El aumento del caudal del río Sot, afluente del Turia, que invadió la población, provocó el derrumbe del edificio de cuatro alturas cuando ellos estaban asomados a la ventana. El menor murió y su padre se encuentra desaparecido, aunque se teme que pueda convertirse en la segunda víctima en la localidad. Tanto la madre como otra hija de la familia estaban fuera de la vivienda y resultaron ilesas. Este pequeño pueblo, adyacente a la comarca de Utiel-Requena, una de las más afectadas por la devastación, está sin luz y agua. La fuerza del río arrancó las tuberías.

paiporta y valencia

Cuartel de la Guardia Civil. Entre las víctimas mortales, más de una cuarentena en Paiporta, se encuentran dos guardias civiles del cuartel local y la novia de un teniente. Los tres perecieron al ser sorprendidos por una fuerte crecida del agua y la caída de un muro cuando trataban de sacar sus vehículos del garaje, según Las Provincias. No pudieron ser rescatados por los compañeros y se vivieron momentos de angustia en el cuartel. El teniente adjunto logró salir del garaje tras bucear hasta las escaleras de emergencia. Agarró del brazo a su novia para ponerla a salvo, pero la potencia del agua se la arrebató y solo él consiguió salir, añade el citado diario. La alcaldesa afirmó que el municipio «está incomunicado, no funciona nada» y no tienen «ni agua».

En Valencia ciudad perecieron tres vecinos. Uno, un varón de 78 años y con movilidad reducida. Usaba silla de ruedas y vivía en una planta baja junto a su hermano, que no pudo subirlo al primer piso de la vivienda y no fue rescatado.

Residencia de mayores. También en Paiporta, la riada se cebó en la residencia de mayores, donde murieron seis ocupantes. La tromba de agua derribó el muro perimetral del centro de personas mayores de Savia. En las habitaciones de la planta de abajo entró agua a borbotones. Las víctimas tenían entre 70 y 80 años.

alhaurín de la torre

Un británico de 71 años. En la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre murió un británico de 71 años que residía a las afueras del pueblo. Fue rescatado el martes y trasladado a un hospital. Sufrió hipotermia y un infarto y murió en la madrugada de ayer debido a un fallo multiorgánico.

Alcudia

Una madres y su hija. El desbordamiento del río Magro anegó calles, viviendas y negocios hasta alcanzar alrededor de metro y medio en algunas zonas. Al menos, dos personas murieron y se busca a una tercera, un camionero. Según fuentes municipales, las víctimas mortales son una mujer de unos 50 años que vivía en una casa antigua que presentaba varios desperfectos, y su madre, quien, al parecer, sufrió un infarto al ver lo que ocurría.

Letur, Albacete

El colegio los salvó. En el municipio albaceteño de Letur hay seis desaparecidos, entre ellos dos murcianos, un vecino de Archena y una de Molina de Segura, Antonia López, de 64 años. Esta mujer, que había regentado un bar, fue empujada por el agua que entró su casa por un lado y la sacó por otro. No se sabe más de ella. En una vivienda de la que no quedan ni cimientos vivía un matrimonio, de 37 y 38 años: Mónica y Jonny. Les pilló la crecida en casa. «Estaban agarrados a los barrotes de su balcón mientras el agua recorría su casa», dijo el farmacéutico a La Verdad, pero la fuerza del agua los arrastró. «Por suerte, sus dos hijos se salvaron porque estaban en el colegio», añadió.

empresario de colegios

Chiva, Valencia. Desapareció el fundador de la cadena de colegios Siglo XXI, José Luis Marín. El empresario ya fue golpeado por la tragedia del incendio de Campanar en febrero, donde perdió seis viviendas.