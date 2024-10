Valencia y Albacete sufren la peor gota fría del siglo XXI, con varios muertos y desaparecidos

Estado en el que ha quedado los coches en la localidad malagueña de Álora tras el desborde del río Guadalhorce debido a las lluvias torrenciales a consecuencia del paso de la dana que también ha ocasionado el descarrilamiento de un AVE en este municipio y que ha dejado en Andalucía innumerables incidencias Jorge Zapata | EFE Rescate de vecinos afectados en Letur, Albacete Víctor Fernández | EUROPAPRESS Rescate de vecinos en Letur, Albacete Víctor Fernández | EUROPAPRESS Rescate de vecinos en Letur, Albacete Víctor Fernández | EUROPAPRESS Rescate de vecinos en Letur, Albacete Víctor Fernández | EUROPAPRESS Labores de rescate esta noche en Letur, Albacete Víctor Fernández | EUROPAPRESS Inundaciones en Álora, Málaga, tras el desbordamiento del río Guadalhorce Jorge Zapata | EFE Agentes del equipo de Bomberos trabaja en las zonas afectadas por la dana Jorge Gil | EUROPAPRESS Jorge Zapata | EFE Víctor Fernández | EUROPAPRESS Jorge Gil | EUROPAPRESS Jorge Zapata | EFE Jorge Gil | EUROPAPRESS Jorge Gil | EUROPAPRESS Un hombre limpia el barro de su entrada en Valencia Jorge Gil | EUROPAPRESS Jorge Gil | EUROPAPRESS Jorge Gil | EUROPAPRESS Jorge Zapata | EFE Jorge Zapata | EFE Jorge Zapata | EFE Daniel Pérez | EFE Daniel Pérez|Daniel Pérez | EFE Labores de rescate en Letur, Albacete Víctor Fernández | EUROPAPRESS Labores de rescate en Letur, Albacete, donde hay seis desaparecidos EUROPA PRESS | EUROPAPRESS Labores de rescate en Letur, Albacete Víctor Fernández | EUROPAPRESS Vista del río Júcar, en Cullera Ayuntamiento Cullera | EFE Inundaciones en Álora, en Málaga Jorge Zapata | EFE

El levante español está sufriendo la peor gota fría de este siglo XXI, según el primer balance ofrecido por la Agencia Estatal de Meteorología, que ha dejado víctimas mortales, varios desaparecidos y decenas de desalojados. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, confirmó de madrugada que, tras acceder a algunos de los lugares más afectados por la dana, se han localizado «cuerpos sin vida». Por el momento, ha preferido no dar más datos «por respeto a las familias». Hay al menos otras siete que se encuentran desaparecidas por los estragos causados por la dana en la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares, principalmente en las provincias de Valencia, Albacete y Almería.

El Gobierno central constituyó este martes por la noche un comité de crisis de seguimiento de los efectos de las fuertes lluvias. Y la Generalitat ha pedido en la mañana del miércoles, con un mensaje masivo a móviles, que se eviten desplazamientos por carretera en la provincia de Valencia.

🚨📲La @generalitat, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado esta mañana de miércoles un nuevo aviso Es-Alert a la población para informar a los habitantes de toda la provincia de Valencia.



El texto del mensaje es el siguiente

Según publica Las Provincias, un hombre perdió la vida en Massanassa, al sur de la capital del Turia, al quedar atrapado en un ascensor cuando bajaba a comprobar el estado de su vehículo. La Generalitat actuó con cautela y no confirmó el fallecimiento, pero admite que las comunicaciones son imprecisas por el temporal. Uno de los desaparecidos es un camionero, del que no se tiene conocimiento desde la pasada mañana en La Alcúdia. Su camión fue encontrado en una calle, pero no hay rastro del conductor.

Los otros seis desaparecidos, según confirma la Delegación del Gobierno, se encontraban todos en Letur, un pequeño pueblo de la sierra del Segura, al sur de la provincia de Albacete. Dos de ellos son trabajadores municipales. El alcalde del municipio, Sergio Marín, aseguró que 30 personas permanecen atrapadas en sus viviendas. Un dispositivo de 150 personas trabaja en las labores de rescate. También desplegarán drones sobre el terreno, capaces de detectar cambios de temperatura. Esta función es clave para encontrar a más desaparecidos.

En situación grave se encuentran decenas de personas que han pasado la noche atrapadas agua en distintos puntos de la provincia de Valencia como en centro comercial y de ocio MN4 del municipio de Alfafar, en Paiporta -dos agentes de la Guardia Civil permanecen desaparecidos- o en dentro de sus vehículos, según informaron a EFE vecinos de la localidad de Sedaví.

Decenas de desalojados en Valencia

Decenas de personas han pasado la noche en el complejo municipal La Petxina, el primero de los centros que ha habilitado el Ayuntamiento de Valencia ante los desalojos que se han producido en algunas pedanías de una ciudad que ha visto también cómo se inundaban algunos de sus barrios periféricos de la zona sur. La alcaldesa María José Catalá comunicó la habilitación de La Petxina como «centro de recepción para personas que no pueden acceder a sus domicilios» o bien que han sido evacuadas en las últimas horas.

Voluntarios de la Cruz Roja han atendido junto a efectivos de la Policía Local y personal del Ayuntamiento a los afectados, muchos de los cuales han dormido sobre el parqué de una de las salas del pabellón, algunos con colchones y otros sobre sacos de dormir. Efectivos de bomberos, de la Policía local y de la Unidad Militar de Emergencias han intervenido en barrios como el de La Torre o Forn d'Alcedo y también en pedanías como Pinedo o Castellar.

Cancelación de vuelos

Las inclemencias de la lluvia han provocado numerosas cancelaciones. Al menos 22 vuelos han sido retrasados o cancelados. Entre los cancelados hay un trayecto de ida y otro de vuelta entre Santiago y Valencia. La línea de alta velocidad entre la capital del Turia y Madrid fue interrumpida, al menos hasta hoy a las diez de la mañana, según confirmó ADIF. Una cancelación que afectó a más de 2.500 viajeros. También se suspendió la conexión entre Valencia y Barcelona. Un camión volcó en las vías entre las estaciones de Burriana y Nules, en Castellón, en torno a las seis de la tarde. Sus dos conductores salieron ilesos del vehículo.

Además, unos 38.000 valencianos pasaron la noche sin suministro eléctrico, según confirma la energética Iberdrola. Las dificultades de acceso hacían imposible la reparación del servicio..

Carreteras cortadas

La DGT ha informado del cierre total de la A-3 en Requena, Chiva y Ribarroja de Turia en ambas direcciones, junto con interrupciones en la A-7 en Picasent hacia Alicante y múltiples vías secundarias. Estas interrupciones afectan a decenas de kilómetros y han llevado a la Dirección General de Tráfico a recomendar rutas alternativas como la A-31 y la A-35 para quienes necesiten llegar a Valencia. La situación es similar en otras regiones. En Cuenca. el tráfico también está bloqueado en la A-3, específicamente en el tramo de Minglanilla, mientras que en Granada la A-92 se encuentra intransitable en dirección hacia Murcia

Son incontables las imágenes de coches a merced del agua, de calles, bajos y garajes enfangados o anegados por riadas. Algunos municipios, incluso, han visto puentes caer y ríos y barrancos desbordarse. En Requena, en el interior de la provincia de Valencia, se teme por la resistencia de su puente romano de las Ollerías. En Paiporta, al sur de Valencia capital, se desplomó un puente del municipio. A pocos kilómetros de Requena, en Utiel, el desbordamiento del río Magro obligó a la Unidad Militar de Emergencias a actuar con rapidez. El personal del tercer batallón de la UME se ha desplegado en estos dos municipios, , en el interior de la provincia de Valencia, y en Xirivella y Alaquàs, en el área metropolitana. Además, un tornado provocó destrozos en la comarca de la Ribera Alta, en especial en municipios como Benifayó, Alginet y Carlet.

Los valencianos están acostumbrados a las intensas lluvias de octubre. Es la llamada gota fría. Pero no a estas cantidades de agua. En la Aemet destacan la cantidad de precipitación caída sobre Chiva, en la periferia de la capital. De acuerdo a los datos de la estación automática de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre las 22.00 horas, ya se registraban 445,4 l/m2. Un registro sin precedentes desde la gota fría de septiembre de 1996, cuando cayeron 520 litro por metro cuadrado en Tavernes de la Valldigna, al sureste de la provincia de Valencia.