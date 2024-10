Feijoo insiste en pedir explicaciones a Sánchez por su relación con De Aldama

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un acto de Nuevas Generaciones en Madrid Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

«Ya sabemos que el señor 1 no pasaba por allí y que el señor Aldama tenía acceso VIP al presidente del Gobierno». La fotografía del 2019 del presidente del Gobierno con el empresario que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como nexo corruptor en el caso Koldo publicada por el diario El Mundo relanza la ofensiva de Alberto Núñez Feijoo contra Pedro Sánchez por su presunta relación con el comisionista, hoy en prisión. La imagen tomada con el móvil —incautado por la UCO— de Koldo García, quien fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos, deja a ojos de Génova al jefe del Ejecutivo en una «posición muy difícil». Este domingo, Feijoo ha retado a Sánchez a convocar una rueda de prensa para explicar su vínculo con Víctor de Aldama, acabe con su «calvario» y se «marche ya».

El dirigente popular, en reiteradas ocasiones ha instado a Sánchez a que esclarezca esta conexión y no es la primera vez que pide «formalmente» su dimisión. Ya lo hizo el miércoles después de que el juez que investiga la trama solicitase al Tribunal Supremo que impute a Ábalos por su «papel relevante». Pero tras la difusión del citado documento gráfico en el que aparece junto a De Aldama tras un acto de campaña del PSOE, el PP ha elevado el tono denunciando que el presidente del Gobierno ocultó «la verdad deliberadamente» en el Congreso sobre su relación con el empresario.

Los populares urgen a que el líder de los socialistas explique «cuántas veces se vieron, por qué y para qué» después de que Sánchez evitase confirmar el pasado miércoles si en su día tuvo algún contacto con el comisionista.

«No quiso contestar»

Este domingo, en un coloquio organizado por Nuevas Generaciones, Feijoo ha esbozado un relato de las veces en las que ha preguntado a Sánchez si conocía a De Aldama, si le había recibido o de qué habían hablado. «El silencio fue tan elocuente que ahora empezamos a entender porqué no quiso contestar», ha señalado.

Asimismo, ha dibujado un Ejecutivo que, a su juicio, se divide hoy entre dos sectores: «Quienes son sospechosos de haber cometido delitos y los sospechosos de estar encubriendo los delitos. Es insoportable», ha remarcado, aludiendo tanto a la reacción de Sánchez sobre la presunta involucración de su ex número 2 en la trama Koldo como a la caída del dirigente de Sumar, Íñigo Errejón, por el escándalo de abusos sexuales. «No va a cesar a Yolanda Díaz por encubrir a Errejón porque el presidente encubrió a Ábalos», ha subrayado.

La foto con Marcial Dorado

Desde la Moncloa quitan hierro a la fotografía y aseguran que el jefe del Ejecutivo nunca se reunió con De Aldama, pero cierran filas con la estrategia ya avanzada desde Ferraz sobre la fotografía de 1995 de Feijoo con el narcotraficante Marcial Dorado. «Uno no elige quién le hace una foto a la salida de un acto, pero sí con quién se sube en un yate a pasar parte de sus vacaciones», ha defendido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. A ojos de la socialista en la instantánea con el narco «hay una intimidad y una amistad» que «no se produce» en el supuesto de una foto hecha con alguien tras un acto. «Yo ayer me hice fotos con muchísima gente y le puedo asegurar que no conozco a la inmensa mayoría», ha apostillado.

En esta misma línea, el titular de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha agregado que «tratar de explicar que una foto con un desconocido es prueba irrefutable de algo es ridículo».

El presidente afirma que nunca se reunió o habló con el empresario del caso Koldo con el que se fotografió

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que jamás se ha reunido o ha conversado con el empresario Víctor de Aldama, considerado como el conseguidor de la trama Koldo, y que la foto en la que ambos aparecen juntos es una de las miles de las que se hace con personas que acuden a sus actos.

Sánchez ha hecho estas declaraciones, recogidas por Efe, negando cualquier vinculación con De Aldama en una conversación con los periodistas que cubren su visita a la India. El presidente, al igual que hicieron varios ministros, ha afirmado que «uno no elige con quién se hace una foto, pero sí elige con quién se va de vacaciones», en alusión a las imágenes de hace años de Feijoo con el narco Marcial Dorado.

Sánchez ha insistido en que él no cruzó jamás ni una palabra con Aldama y, por tanto, no tuvo con él ninguna reunión formal ni informal ni ninguna conversación. También ha negado que tuviera algún conocimiento de los hechos que se están revelando en el caso Koldo. Al plantearle si le preocupa que pueda surgir algo que afecte a otros departamentos de su Gobierno, ja señalado que se actuaría. Los hechos son, ha dicho, que se actuó de forma contundente tras conocerse el caso, a Ábalos se le exigió el acta de diputado pese a poner en riesgo la mayoría parlamentaria y se le apartó del partido al tiempo que se colabora con la Justicia.

El PSOE, por su parte, ha respondido con un vídeo de minuto y medio en el que se van sucediendo imágenes del líder socialista con varias personas.

El órdago de Puente

Altos cargos del Ejecutivo y del partido se han unido a la campaña, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien animó a los usuarios de X a publicar fotografías con famosos. «¿Le habéis pedido alguna vez una foto a un famoso aprovechando haber coincidido en algún evento? ¿Esas fotos prueban algo más que vuestro deseo de tener una foto con esa persona?», escribió. Y añade: «Por cada foto que pongáis aquí debajo con alguien famoso, yo pongo una mía. A ver con cuántos tenemos amistad». Y así lo ha hecho. Puente ha publicado fotos suyas con Bertín Osborne, Miguel Poveda, Fernando Alonso, Boris Izaguirre, Gloria Gaynor, Ian Gibson, Amaral y Juanma Iturriaga.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con una foto con el rapero Tyga, y el titular de Transformación Digital, Óscar López, con otra con Ed Sheeran, han animado la iniciativa.