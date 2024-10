Marlaska: «Nunca tuve la sospecha de que Ábalos estuviera en algún negocio turbio»

Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la comisión de investigación del caso Koldo Alberto Ortega | EUROPA PRESS

«En el Ministerio del Interior nadie campaba a sus anchas. Todo se hizo con la regularidad exquisita». Fernando Grande-Marlaska negó este jueves la mayor en la comisión de investigación sobre la trama Koldo, que supuestamente penetró en parte del departamento que dirige según la investigación de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil. «No hay vinculación ninguna entre el ministerio con la trama», afirmó tajante el titular del Interior en el Senado. Allí insistió en que la adjudicación por parte de sus departamento de un concurso de 3,5 millones de euros para la compra de mascarillas a la empresa de la red que dirigía el conseguidor Víctor de Aldama fue «regular» y «normal» y que el material llegó a su destino. Por eso, descartó de forma reiterada la necesidad de que se haga una «auditoría interna» en Interior para aclarar esa adquisición millonaria bajo sospecha.

«Pongo la mano en el fuego por todos los funcionarios del Ministerio del Interior, en particular por los de la secretaría de Estado o los de mi gabinete», llegó a afirmar Fernando Grande-Marlaska, quien explicó que la contratación con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, vino del centro de «compras centralizadas», donde se certificó que recurrir a esta firma era una «vía segura» para conseguir mascarillas en plena pandemia y que sociedades del Ministerio de Transportes habían conseguido por esa vía material sanitario.

«Ni la mirada»

Aun así, aseguró categórico que no tuvo «ninguna intervención» en esa compra. En esa línea, afirmó el ministro que «nunca» mantuvo un encuentro alguno con Koldo García, si bien admitió que le conocía porque acompañaba habitualmente a José Luis Ábalos. También admitió en la Cámara Alta que el exportero de prostíbulo «sí que pudo estar en algún momento» en el ministerio. Y sobre todo, puso tierra de por medio con el conseguidor. «No me he reunido nunca ni he cruzado la mirada nunca con Aldama», zanjó. Según el compareciente, solo a «posteriori» ha sabido que el «contacto» de Interior con la empresa de mascarillas era Koldo García. «Jamás», dijo, Ábalos le propuso a su asesor para conseguir material sanitario en aquellos días de primavera de 2020. «No he dado ningún teléfono ni he dado ninguna indicación sobre ninguna empresa», zanjó.

Grande-Marlaska, en cualquier caso, dijo no haber tenido el más mínimo indicio de que su compañero de Gobierno en el ministerio de Transporte estuviera involucrado en una red corrupta de gran envergadura y que sus tentáculos habían entrado en Interior. «Nunca tuve la sospecha de que estuviera en algún negocio turbio». Es más, dijo que no le «consta» que Pedro Sánchez tuviera «ningún conocimiento» de las actividades de quien entonces era secretario de organización del PSOE y su mano derecha en el partido y en el Gobierno.