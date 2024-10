Los socios del PSOE obvian la rendición de cuentas sobre vivienda del Gobierno y registran una iniciativa para regular alquileres

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en el Congreso. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El Gobierno recibe un varapalo parlamentario de sus socios y la oposición. La comparecencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no sirvió para satisfacer las demandas de los grupos políticos para dar cuentas de las soluciones habitacionales que requieren del Ejecutivo, ya que acusaron a la ministra de «vender humo» y de ser «incompetente» tras una comparecencia en la que no ilustró ninguna nueva medida para corregir las fallas del sector mientras los socios registraban una iniciativa para controlar los alquileres a expensas del Ejecutivo.

La intervención de la ministra de Vivienda se produjo después de que fuera solicitada por los grupos de ERC, EH Bildu y Mixto a través del BNG para rendir explicaciones sobre la «inacción del Gobierno y la falta de medidas tendentes a posibilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna», máxime cuando el Consejo de Ministros del Martes no consensuó ninguna iniciativa para poner solución a la problemática habitacional generalizada del país. Ni siquiera tras una reunión de Rodríguez con una treintena de asociaciones del sector en la que también se encontraba presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Rodríguez se reivindicó como ministra esquivando las «críticas implícitas» a su gestión en la solicitud de comparecencia impulsada por el BNG y sacando pecho de la «acción» de su cartera. «El Gobierno es consciente de la gravedad del problema y no es ajeno a esta preocupación. La vivienda es un eje prioritario en esta legislatura», sostuvo la dirigente socialista para recalcar que el propio Sánchez planteó abordar la vivienda en la Conferencia de Presidentes y creó una cartera específica para ejecutar su plan de gobierno de los próximos cuatro años en coordinación con los organismos europeos.

La ministra se escudó en un informe del Banco de España que indica que «el 45 % de la población que reside en una vivienda de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social» para indicar que la prioridad del Ejecutivo será «revertir ese dato». Pero más allá de eso, tan solo se congratuló por la creación de parques de vivienda pública, que hay que «blindar». Y aprovechó para recordar que la oferta de vivienda privada y la liberalización de suelo no palió los efectos de la burbuja inmobiliaria que desembocó en la crisis del 2008 y que desembocó en «deshaucios y un rescate financiero a la banca» para justificar su predilección por el plan público.

Rechazo general de los socios

Ya antes de su comparecencia, el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, le afeó a Rodríguez que faltan propuestas y sobran «frases motivacionales que se pueden imprimir en tazas de desayuno», además de que el Ejecutivo solo propone «cheques, más pisos y más ladrillo, como proponía [el expresidente del Gobierno del PP, José María] Aznar. «Intervención del mercado, intervención del mercado, intervención del mercado. Esas son las tres soluciones. Cabreen a la derecha y la ultraderecha», propuso el dirigente republicano.

Mientras comparecía la ministra, ERC, BNG, EH Bildu, Sumar y Podemos registraron en el Congreso una proposición de ley «para la regulación de los contratos de alquiler temporales y el alquiler de habitaciones» y arrebataron así la iniciativa legislativa al PSOE.

«Cierro los ojos y escucho los ecos de los brotes verdes de Zapatero. Y veo la cara de mis padres, la rabia, porque el Gobierno no era capaz de reconocer que las cosas iban mal y era incapaz de tomar medidas valientes», reprochó por su parte Alberto Ibáñez, de Sumar, haciendo exposición de los elevados precios de ciudades como Valencia, Alicante o Málaga. «Nuestra gente pide medidas urgentes. Los que sabemos lo que es que un familiar intente suicidarse por no poder pagar el alquiler sabemos que no podemos fallar porque en ello va la vida de nuestra gente», añadió.

La cartera de la exministra portavoz del Ejecutivo acumula en su historial la retirada de la reforma de la ley de suelo el pasado mayo —que se evitó ejecutar en el Congreso por la falta de apoyo de los socios del Gobierno, incluido Sumar— y las manifestaciones del pasado día 13 por diversas capitales de España. Además, ERC registró el martes la ley de alquileres de temporada que, si bien cuenta con el rechazo de Junts, sí tiene el apoyo de otros socios. Y por otro lado, los de Yolanda Díaz consiguieron atar ayer una toma en consideración de una norma para prohibir los desahucios derivados de hipotecas con cláusulas abusivas gracias al apoyo del PP. Un compendio de iniciativas cuyo denominador común es la ausencia del PSOE por el mismo problema reiterativo que le reprochan sus socios: la falta de negociación.

Una política que no convence a PP y Vox

Pero también la ausencia de políticas fue reprochada. El diputado del PP Sergio Sayas le indicó a la exportavoz presidencial que su intervención fue «decepcionante» porque lo que se esperaba era «saber qué piensan hacer después de seis años». «Queríamos algo nuevo pero no hay nada nuevo. Lo único que tienen que ofrecer es el vacío, el humo, la nada», indicó para indicar que el Ejecutivo funciona más por «eslóganes» que por políticas. «Los precios del alquiler se han incrementado un 32,32 %, los jóvenes son los cuartos en la Unión Europea en emanciparse tan tarde. ¿Cómo será de incompetente si hasta los socios de su Gobierno se manifiestan contra usted?», alegó.

El popular también acusó a Rodríguez de convertir la vivienda en un «artículo de lujo». «Hay un garrotazo de la izquierda al mercado y las consecuencias son devastadoras. Ha aumentado la inseguridad jurídica y le ha puesto un puente de plata a la okupación», señaló a la par que reprochó las retiradas de ley del PSOE y en sus carencias de negociación para reivindicar el modelo privado frente al público defendido por la ministra. «Todos le decimos que es un problema de oferta, pero ustedes no dialogan. Ustedes imponen, amenazan, se atrincheran en el error y en la soberbia. Y así nos va. Ustedes quieren un modelo en el que los jóvenes tengan que mendigar una vivienda al Estado, nosotros queremos que sean capaces de comprarla porque tengan un precio asequible», concluyó Sayas.

Carlos Hernández, diputado de Vox, recalcó en su intervención que los socialistas llevan años «disfrazando la precariedad» mientras «la gente se echa a la calle desesperada con una cosa clara: es de sentido común que quieran pagar sus casas, que están hasta las narices de dar tumbos de un lado para otro y quieren echar el ancla de un lugar. Pesa la amenaza de que sus reivindicaciones sean enterradas por los eslóganes de la izquierda», reprochó.