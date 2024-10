Irene Villa y su madre recuerdan el atentado que cambió su vida: «Aceptas lo que no puedes cambiar y piensas que has nacido así»

Irene Villa y su madre en el programa «Espejo Público» 33 años después de ser víctimas de un atentado de ETA ANTENA 3

Un día como hoy, 17 de octubre, de hace 33 años, ETA atentaba en Madrid con el objetivo de dañar al estamento militar y policial. Esa madrugada la banda terrorista colocó bombas en tres coches. Una de las explosiones mató por la mañana al teniente del Ejército de Tierra Francisco Carballar Muñoz cuando se dirigía a la Academia de Artillería en el barrio madrileño de Fuencarral. En otra deflagración, en la calle Pablo Casals de la capital, resultaron heridos de gravedad el comandante de Infantería Rafael Villalobos y su hermana María Antonia. El tercer coche bomba, aparcado en el barrio de Aluche, dejaría a una mujer sin una pierna y un brazo y a su hija sin ambas piernas y con graves daños en una mano. Se trataba del vehículo familiar de Irene Villa y de su madre, María Jesús González. La sinrazón etarra provocó que las víctimas fueran ellas aunque el objetivo era un inspector de policía que trabajaba en la misma comisaría donde María Jesús expedía documentos nacionales de identidad (DNI).

Portada de La Voz al día siguiente de la ola de atentados de ETA en Madrid en la que resultaron heridas de gravedad Irene Villa y su madre

Más de tres décadas después, madre e hija han hecho memoria hoy de lo ocurrido y sobre todo han narrado cómo fueron capaces de superarlo anímicamente en el matinal de Antena 3 Espejo Público. Entrevistadas por Susanna Griso se han referido al trágico suceso que les cambió la vida. Ambas «celebran» cada 17 de octubre seguir vivas, «cumpliendo años». «Nos felicita más gente este día que cada cumpleaños» confesó ante las cámaras Irene, que nunca ocultó las lesiones sufridas y que hoy en el plató tenía las prótesis bien visibles en sus dos extremidades inferiores. Ya en 2004 esta licenciada en Comunicación Audiovisual y Psicología publicó el positivista Saber que se puede, el esperanzador manual en el que según sus propias palabras «perdono para vivir». «Queremos honrar la vida por quienes no han tenido esa suerte», insistía esta mañana haciendo una vez más de la superación su bandera, añadiendo estar ambas «agradecidas, bendecidas y sin olvidar a todos los que no están aquí». Durante los 42 años que estuvo en activo, ETA mató a más de 850 personas.

El optimismo de Irene se entiende al escuchar también a su madre, quien tras sufrir la brutal explosión de la bomba lapa adherida a su coche ya estaba pensando en cómo salir adelante. «Lo único que me importaba era que estuviese viva, no me importaba ni cómo. La vida era lo principal», ha recordado María Jesús en televisión sobre el sentimiento hacia su hija que le sobrevino. En este enlace puedes acceder a las crudas imágenes del atentado tal y como fueron emitidas en el informativo de Antena 3, hoy subidas a YouTube. Son un ejemplo de cómo era el cruel modus operandi de la banda terrorista en aquella época.

Nieves Herrero reunió de nuevo a ambas en 1991

Las graves heridas sufridas provocaron que aquel 17 de octubre fueran ingresadas en el hospital por separado para poder recibir los tratamientos adecuados. La periodista Nieves Herrero, en un programa llamado De tú a tú, decidía entonces juntarlas de nuevo tras el hecho que las había marcado pero del que no habían vuelto a hablar desde que se habían subido cada una a una ambulancia distinta. Es una de las conexiones en directo más emotivas de la historia televisiva de nuestro país.

«Ya se me han curado las heridas un poco» decía entonces la niña. «A mí también cielo, ya nos queda poquito, ya verás como nos vemos prontito» le contestaba la madre para animarla en el proceso de recuperación. Susanna Griso ha vuelto hoy a emitir las imágenes, provocando lágrimas en sus invitadas. «He visto este vídeo mil veces, es muy emocionante», apuntó al verlas Irene.

Madre e hija optaron desde ese momento por «renacer» y dejar atrás «el odio y el rencor». «Me enfoqué en seguir y estudiar. En el sentido práctico de la vida. Eres tú quien elige si quiere sufrir o no. Eres tú quien toma la decisión» detalló sobre el camino recorrido en la vida aquella niña que hoy tiene ya 45 años, tres hijos y que se casaba el pasado mes por segunda vez.

Irene Villa se ha convertido con el paso del tiempo en ejemplo de superación, dedicándose entre otras labores a dar charlas motivacionales para quienes como ella vivieron un súbito golpe vital que obliga a adaptarse a una difícil situación. «Aceptas lo que no puedes cambiar, aceptas lo que hay y vives. Puedo conseguir lo que me proponga y vivir así, como quiero. Las personas con discapacidad somos superhéroes», concluye.