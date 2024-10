El Gobierno recula y premiará a las comunidades que apliquen la Ley de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda. Borja Sanchez-Trillo | EFE

La Conferencia Sectorial de Vivienda acabó con fumata blanca. Los consejeros autonómicos y la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ratificaron por unanimidad el reparto de 200 millones del Bono Alquiler Joven. A Galicia le corresponden 11,4 millones. Consiste en una ayuda de 250 euros al mes durante dos años para personas de hasta 35 años con ingresos inferiores a tres veces el IPREM (1.800 euros).

El cónclave estuvo definido por el cambio de postura de la ministra. Hace una semana, advirtió a las comunidades «insumisas» de que «condicionará» la financiación» estatal para los hogares a las autonomías que no apliquen la Ley de Vivienda. Pero ayer rebajó el tono. Desde el departamento aseguran que buscarán «premiar» a las comunidades que sí apliquen la norma y mantendrá la partida presupuestaria a las que no.

La nota discordante está en la declaración de zonas tensionadas. Cataluña cuenta con 140 municipios declarados. La portavoz y titular de Vivienda del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, afirmó que esta medida repercutió en una bajada de entre el 3 y el 5 % del precio medio del alquiler en estas áreas. El miércoles, el País Vasco —cogobernando por PNV y PSOE— declaró el primero, Rentería (Guipúzcoa), y está en trámites de validar tres más.

Ni las otras tres comunidades presididas por el PSOE (Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias) ni las once que gobierna el PP —comparte el Ejecutivo canario con CC— han decretado zona alguna casi 500 días después de la publicación de la norma en el BOE. Los populares no están por la labor. Ni lo estaban en mayo del 2023, ni ahora. Los consejeros populares tildaron en un comunicado de «chantaje» y «amenaza» las palabras de Rodríguez de la semana pasada. «Es la voluntad de la propia ley la que nos deja ejercer o no ese derecho de declarar zonas tensionadas», remarcó ayer el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, que recordó la postura de los populares: «Lo dicen hasta los expertos, lo único que conlleva es que haya menos oferta y que suban los precios».

Escrivá no ve pruebas sólidas

El PP encontró un refuerzo a su argumentario. José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y durante casi cinco años ministro del Gobierno de Sánchez, remarcó en Onda Cero que no le consta que haya pruebas empíricas de que declarar zonas tensionadas tenga un impacto positivo.

Según un informe de Atlas Real Estate, en abril del 2023 existían 13 millones de hogares en España, un 61 % del total de domicilios, que cumplían los parámetros de la Ley de Vivienda para ser zonas tensionadas. Se ajustan a una de las dos condiciones: el coste medio de las hipotecas o los alquileres, más los gastos de suministros, superan el 30 % de la renta promedio del municipio o el precio de los inmuebles (en compra o alquiler) ha crecido tres puntos más que el IPC en cuatro años.

Las discrepancias entre el Gobierno y el PP en el asunto de la vivienda se elevarán casi con seguridad en la Conferencia de Presidentes, que se celebrará en diciembre en Cantabria y que tendrá esta problemática como eje central. El PP, con su comunidad previo al cónclave de ayer, sigue la estrategia que marcó con la financiación singular, al lucir un frente común gracias a su amplio poder autonómico.

Sumar critica el cambio

El socio de Gobierno del PSOE le reprochó el giro de guion a Rodríguez. «Esto es otro despropósito», remarcó el portavoz en el Congreso de la coalición magenta, Íñigo Errejón. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exigió a la ministra de Vivienda que comparezca en el Congreso para tratar un «debate de emergencia nacional».