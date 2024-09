Sánchez esperará al congreso de Junts para presentar los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pero Sánchez, criticó este miércoles a las autonomías del PP por la incongruencia que supone, a su juicio, que pidan más fondos al Estado y luego rechacen una senda fiscal que supone el incremento en 12.000 millones de euros de los fondos destinados a las comunidades. «Hay que ser coherentes cuando se defiende una cosa y la otra», sostuvo. Sánchez compareció en Nueva York en el curso de su presencia ante la Asamblea General de la ONU y señaló que el Gobierno «no hace política sobre el vacío» y por ello va a esperar a que se celebren los congresos de Junts, en octubre, y ERC, a finales de noviembre, para presentar los Presupuestos y tratar de superar el rechazo del partido de Puigdemont al techo de gasto.

Sánchez apeló por ello al «sentido de la responsabilidad» de todas las fuerzas políticas. Aseguró que el Gobierno «no va a renunciar a hacer sus deberes» y presentará los Presupuestos del 2025 a las Cortes. «El plan A del Gobierno es aprobar los Presupuestos del Estado y por eso va a tratar de hacerlo con todos los grupos salvo Vox», dijo Sánchez. Añadió que el PP «se autodescarta» también y por ello tratarán de sacar las cuentas con el resto de partidos. «Paso a paso. Primero la senda de estabilidad», señaló sobre la tramitación parlamentaria de los Presupuestos.

Sánchez no hizo referencia a ello, pero el Gobierno está dispuesto a hacer más concesiones a Junts para superar el no de Puigdemont, que exige para Cataluña y el resto de comunidades un tercio del margen de déficit del Estado. A cambio de su apoyo a la senda de déficit y los Presupuestos del 2025, el Gobierno considera también la posibilidad de desclasificar la documentación relativa a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017 que puedan obrar en manos del CNI. Una de las exigencias de Junts, aunque según el Gobierno el espionaje español no tuvo nada que ver con esos ataques. Así lo aseguraron fuentes gubernamentales ante la reactivación de la comisión de investigación del Congreso relativa a esos atentados, donde se da por hecho que algunos grupos pedirán poder consultar la información sobre este asunto que se custodie en el CNI.

ERC pide negociar también

Respecto al uso del catalán en la Unión Europea, otra de las exigencias de Junts, el partido de Carles Puigdemont dijo que la petición del Gobierno para que se permita el uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la Eurocámara es un asunto «prioritario». «Para rebajar el objetivo de la plena oficialidad, el Gobierno español y otros partidos plantean llegar a un acuerdo administrativo para que se pueda hablar en catalán en el Parlamento Europeo. Un objetivo de importancia simbólica, pero claramente insuficiente», sostienen en Junts, señalando que lo que buscan es «la oficialidad» del catalán en la UE.

Ante la reapertura de la negociación con Junts, ERC advirtió al PSOE de que no puede dar por hecho tampoco su apoyo a la senda de déficit y los Presupuestos del 2025. «Que el PSOE entienda que si abre la negociación para unos, la abre para todos. Empecemos de cero», señaló el portavoz de ERC Gabriel Rufián.