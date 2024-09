Puigdemont sigue en el «no» a apoyar el techo de gasto del Gobierno

Carles Puigdemont, entre Jordi Turull y Laura Borràs, en un acto electoral en Francia Bruna Casas | REUTERS

Junts, el partido de Puigdemont, mantiene el pulso contra el Gobierno y su no a la senda de déficit sigue sobre la mesa, a la espera de que puedan producirse movimientos de aquí al jueves. El secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha amenazado este lunes al PSOE con votar en contra del techo de gasto, este próximo jueves, como ya hicieron los siete diputados soberanistas en julio. «Si la propuesta es la misma», el voto de Junts será negativo, ha advertido Turull desde Gerona, un aviso que ya lanzó la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, tras tumbar la admisión a trámite de la ley que regula los alquileres por temporada.

El PSOE y Junts se han reunido este pasado fin de semana en Ginebra. Santos Cerdán, número 3 del PSOE, y Carles Puigdemont, líder de Junts, reanudaron la llamada mesa suiza, pero los independentistas siguen sin dar su brazo a torcer. «A nadie le tiene que sorprender: todo aquello que sea para consolidar el 'café para todos' o agraviar el déficit de Cataluña nunca tendrá nuestro voto», según ha señalado el número 2 de los junteros.

Los nacionalistas piden al Gobierno y al PSOE que cedan en algunas carpetas como las que tienen que ver con la amnistía, el traspaso de las competencias de inmigración al Govern o el modelo de financiación. También en la ejecución presupuestaria de ejercicios anteriores. En relación a la amnistía, la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han sumado ya a la petición que hizo el abogado de Puigdemont de recusar al magistrado José María Macías. Sobre la inmigración, los posconvergentes han dado de plazo hasta final de año al Gobierno para que acuerde el traspaso «integral» de las competencias a Cataluña de la gestión de la inmigración. Y sobre la financiación singular, los de Puigdemont critican el pacto suscrito por el PSC y ERC para investir a Illa a cambio de una financiación singular, pues creen que no es un concierto ni un pacto fiscal. Junts exige un modelo que deje a Cataluña fuera de la Lofca.

«Nuestro voto en relación con el techo de gasto no se decidirá con el objetivo de estabilizar o desgastar sino en función de lo que existe en la mesa de negociación para este caso concreto», afirmó Puigdemont el sábado en las redes sociales. «Cada cosa tiene su negociación y objetivos. Y es necesario negociar pieza a pieza. Ponernos de acuerdo en una cuestión no prejuzga que en la siguiente cuestión ya estaremos de acuerdo. Y al revés: que en una no nos hayamos puesto de acuerdo no presupone que en la siguiente tampoco lo haremos», avisó.