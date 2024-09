Junqueras y Rovira no cesan las hostilidades en la guerra en ERC

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el expresidente del partido Oriol Junqueras, saludando en el acto de Cantallops, Gerona GLÒRIA SÁNCHEZ-EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La guerra continúa en ERC. La batalla por el control del partido se agudiza con un enfrentamiento abierto entre las dos principales candidaturas que optan a presidir la formación: la que lidera Junqueras y la que ha apadrinado Marta Rovira. Junqueras y Rovira han sido tándem durante 13 años al frente de la nave republicana pero el divorcio es irreversible.

Oriol Junqueras lanzó el sábado su candidatura para volver a presidir Esquerra con un ataque muy duro contra Marta Rovira, contra la actual dirección republicana y contra los miembros del sector renovador. Junqueras acusó a la cúpula del partido, encabezada por Rovira, de dirigir la formación con una estructura paralela, al margen de los órganos oficiales. Esta misma estructura paralela sería la responsable, según las imputaciones del expresidente del partido, de la campaña contra los Maragall, en la que se mofaban del alzhéimer del expresidente. Junqueras prometió el sábado hacer limpieza en el partido y se postuló para la presidencia para «rescatar» y «salvar» a la formación.

Junqueras ha vuelto a la carga este lunes. En Rac1, se ha desmarcado de la estructura paralela del partido, que hacía campañas de guerra sucia y ha descargado toda la responsabilidad en la dirección de Rovira. «Yo no sabía nada, estaba en la cárcel», ha asegurado. Según su versión, la cúpula de la formación le ocultó la existencia de este poder en la sombra en el partido, pues no contaría con su visto bueno. «Ni yo lo sabía ni tuve la oportunidad de saberlo porque seguro que había quien quería que no lo supiera», ha afirmado. «No me hago responsable de ninguno de los episodios lamentables de ERC», ha insistido. Junqueras ha señalado directamente a Marta Rovira.

La secretaria general, que no repetirá en el cargo y se apartará de la primera línea, aunque ha impulsado la lista renovadora que compite contra Junqueras, ha asegurado que «por responsabilidad, no contestará» al exlíder del partido. «Por respeto al proyecto común, no lo haré hasta que cierre el actual mandato de la secretaría general», ha señalado en las redes sociales. «Cuando llegue el momento, lo haré por el país y por la buena gente de Esquerra Republicana», ha rematado.

Mientras, Junqueras ha fijado ya su posición en relación al PSC. El exdirigente republicano, que se puso de perfil en el debate sobre la investidura de Illa, ha presionado este lunes a los socialistas. «La relación con el PSC dependerá del grado de cumplimiento de los acuerdos», ha asegurado. Junqueras ha exigido a los de Illa pasos ya concretos de su compromiso con el pacto fiscal y a su juicio una buena prueba sería ampliar la plantilla de la Agencia Tributaria catalana, para escenificar que podrá estar preparada para hacer la campaña de la renta del 2025. Rovira amenazó el sábado con no apoyar a los socialistas en los Presupuestos de la Generalitat si no dan ya pasos explícitos para avanzar en el concierto económico.