Feijoo acusa a Sánchez de acabar con las instituciones y con la igualdad

Alberto Núñez Feijoo con los barones territoriales del PP durante el acto de presentación de candidatos autonómicos celebrado en Zaragoza JAVIER BELVER | Efe

El PP parece tener clara su estrategia en estos tiempos convulsos. Alberto Núñez Feijoo considera que Pedro Sánchez «está acabando con las instituciones y la igualdad» y por ello esta será una legislatura corta. El jueves, el Ejecutivo afrontará otra prueba de fuego en el Congreso donde se votará el techo de gasto, sin que Puigdemont haya aclarado lo que harán los siete diputados claves de Junts, que pueden volver a tumbar la votación, como ya hicieron con la pasada semana bloqueando la reforma de los alquileres de temporada que presentó Sumar, socio de gobierno de los socialistas. Ante esta situación el líder del PP busca que el electorado visualice al partido como una alternativa de poder presentando iniciativas sobre vivienda y seguridad. También busca un PP cohesionado y sin fisuras, a diferencia del PSOE, que «está en una encrucijada» y va a hacer «un congreso que es el de la purga de los últimos militantes que no están de acuerdo con el sanchismo», dijo este domingo Feijoo en una entrevista en la Radio Galega.

«El presidente del Gobierno incumple la Constitución al no presentar los Presupuestos y está perdiendo votaciones de forma constante y continua en el Congreso porque no tiene socios fiables», razonó el político gallego, que insistió en que de no aprobarse las cuentas del Estado será la «primera vez en la democracia que un Gobierno no es capaz de aprobar los Presupuestos en dos años». El PP ha hecho de su rechazo frontal al «cupo separatista» —término acuñado para referirse al acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC sobre una financiación singular para Cataluña— un frente común. Y no desiste en dar la batalla para que la financiación autonómica sea el eje de la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará en Cantabria y no solo de política de Vivienda, que es el principal asunto sobre el que el Ejecutivo quiere que pivote la cita.

El PP exige a Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes y el Consejo General de Política Fiscal y Financiera para «debatir, poner en común y acordar» un sistema de financiación autonómico que garantice la igualdad de los españoles con carácter multilateral y no bilateral.

Feijoo también se refirió este domingo a las investigaciones abiertas a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y al hermano del presidente del Gobierno y aseguró que la «agenda por corrupción que circunscribe la actividad» del dirigente del Estado «supone un ambiente irrespirable en la política española». Además, el líder del PP considera que el plan antibulos del Ejecutivo supone poner a los periodistas ante una situación de «acoso brutal». «Es contrario al Estado de derecho y nunca jamás había ocurrido en España semejante disparate», concluyó.

Reunión con los barones sobre la financiación

Feijoo volverá a reunir a los barones territoriales de su partido este lunes con el fin de aunar posturas en torno a la financiación, en un encuentro que llega una vez iniciada la ronda de visitas a la Moncloa de los presidentes autonómicos. Los barones del PP tienen clara su oposición al acuerdo del PSC y ERC para que Cataluña pueda tener una financiación singular, y la asemejan al concierto vasco y al convenio navarro.