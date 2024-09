González Pons acusa al Ejecutivo de Sánchez de estar «implicado en el golpe de Estado» en Caracas, y Feijoo exige la dimisión de Albares y el embajador

Esteban González Pons, número 4 a la candidatura del PP RONALD WITTEK | EFE

Escala la tensión entre Gobierno y el PP por la crisis de Venezuela. El principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y del embajador de España en Caracas después de que el opositor Edmundo González asegurara que «firmó bajo coacción» un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro y renunciando a ejercer actividades políticas en España.

«El presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión ni entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador», ha señalado el presidente del PP desde Roma donde se ha reunido con la primera minitra del país, Giorgia Meloni. En un mensaje directo a Pedro Sánchez, Feijoo ha pedido explicaciones al jefe del Ejecutivo: «Si está con la democracia, estaré con él; si está con la dictadura, me tendrá en frente».

Desde Bruselas, el titular de Exteriores no ha tardado en replicar a Feijoo asegurando que ni el embajador español ni el Gobierno de Pedro Sánchez han participado en «ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el Ejecutivo de Venezuela», ha afirmado tajante Albares. El máximo responsable de la diplomacia española ha incidido en que el embajador ha cumplicado órdenes y que el Ejecutivo no ha participado en ninguna negociación política. «No hubiéramos aceptado ninguna contrapartida política», ha insistido, incidiendo en que los únicos contactos con el Gobierno venezolano fueron «exclusivamente» para garantizar la salida del líder opositor del país. «Exijo al señor Feijoo que desautorice al eurodiputado que ha calumniado España y que ha acusas de cosas que son absurdas y tremendamente injuriosas», ha remachado.

González Pons acusa a Sánchez de estar «implicado en el golpe de Estado»

Esta mañana, el eurodiputado y responsable internacional del PP Esteban González Pons ha acusado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar «implicado en el golpe de Estado» en Caracas. Las palabras de González Pons han desatado la inmediata reacción en Ferraz para pedir su dimisión «inmediata». «Las acusaciones que realiza son de tal gravedad que dudamos que sea consciente de lo que está diciendo», apuntan fuentes socialistas.

Una posición respaldada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha descrito la labor diplomática del Ejecutivo español como «impecable» y ha señalado al dirigente popular ha perdido «toda ética respecto a lo que tienen que ser las relaciones entre aquellos que, aunque discrepen, tienen obligación de ponerse de acuerdo los políticos y también entre países».

Pons, en una entrevista en EsRadio, ha afirmado que el Gobierno está implicado en una operación para convertir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un «dictador por tiempo indeterminado» al haber sido «cómplice» del «chantaje» al candidato opositor Edmundo González Urrutia para que se marchara de su país. No ha sido el único dirigente del PP en atacar al Gobierno por este frente. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, también ha acusado al Ejecutivo español de «autorizar la coacción» en su propia embajada y ha pedido a los «protagonistas de esa autorización» que «asuman responsabilidades que deben llevar a la dimisión».

«Que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez se personaran en la Embajada de España para coaccionar al presidente legítimo es un acto descarado de sumisión al chavismo. Solo falta uno: Rodríguez Zapatero», ha insistido Alicia Rodríguez, portavoz de los populares en el Senado, en un mensaje en la red social X.

Fuentes del Ministerio de Exteriores defienden que cuando el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) solicitó ser acogido en la la residencia del embajador español «tuvo la garantía de que podía verse o realizar las gestiones que decidiera hacer en relación a su situación». De acuerdo a estas fuentes, «el ministro de Exteriores dio instrucciones directas al embajador de no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el líder opositor».

«Coacciones del chavismo»

Este nuevo cruce se produce tan solo un día después de que el propio opositor publicase en redes sociales un vídeo denunciando la «coacción» del chavismo en la embajada española en el país caribeño por parte de dos altos cargos del régimen de Maduro para firmar un documento en el que reconocía la victoria de éste para poder poner rumbo a España y unas horas antes de que el pleno del Parlamento Europeo haya aprobado una resolución que reconoce a Edmundo González como presidente «electo» de Venezuela.

«Las acusaciones que realiza son de tal gravedad que dudamos que sea consciente de lo que está diciendo. En todo caso, eso no es disculpa, y sus palabras de hoy son la gota que colma el vaso», apuntan dede el PSOE.

González Pons también se ha referido a la implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la salida de Venezuela de Edmundo González, Pons, al que señala como «urdidor» de «un plan en el que ha comprometido al Gobierno de España» al que ha calificado de ser «la más sucia de la historia reciente de la diplomacia española». Por el momento, fuente de Génova se reafirman en el posicionamiento de González Pons.