El PSOE pedirá en solitario la prórroga del caso Koldo tras no recibir apoyos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, anunció ayer que será su grupo el que pida una prórroga a la Mesa de la Cámara, para que la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en pandemia pueda continuar trabajando más allá del 2 de octubre. La comisión iba a reunirse ayer para aprobar la petición de la ampliación de ese plazo, pero la reunión se desconvocó a última hora, puesto que el PSOE no había recabado apoyos suficientes para poder aprobar esa solicitud. Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, finalmente este órgano no se reunió después de que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, comunicara que no iba a apoyar la prórroga.

Su apoyo era imprescindible para que la comisión solicitara poder seguir trabajando más allá del 2 de octubre. Las decisiones de la comisión se toman mediante voto ponderado, y, dado que Valido representa en este caso a los ocho miembros del Grupo Mixto, si sumaba su voto a los noes del PP y Vox, se habrían impuesto con 178 —dos por encima de la mayoría absoluta— a los grupos que apoyaran la solicitud de esa prórroga. Ante esa posibilidad, el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler Mur, optó por desconvocar la reunión a puerta cerrada que estaba fijada para la una y media de la tarde del martes. Casi al mismo tiempo, en rueda de prensa, López anunció que la solicitud de ampliación la presentará el Grupo Socialista.

Comparecencias pendientes

El portavoz socialista se limitó a justificar esta solicitud en la necesidad de que se dé más tiempo a la comisión para investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a «empresas en las que hay familiares» del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo.

«Lo que queremos es requerir de la Xunta toda la información que tenga que ver con los contratos de Eulen, con la cuantía de esos contratos, con cuáles eran las otras ofertas, cuántos contratos menores hay sobre esta cuestión para actuar en consecuencia», dijo López.

Pero, además, la comisión tiene aprobadas 137 comparecencias y aún no ha citado ni al 25 % de los integrantes de esa lista. Por ejemplo, quedan pendientes los principales imputados del caso Koldo, incluidos el propio Koldo García, y cargos del PP.