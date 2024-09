El PP exige una auditoría y explicaciones de Marlaska por la trama Koldo

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en el Congreso. Mariscal | EFE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, exigió ayer una auditoría de contratos que «dentro de la trama Koldo apuntan al Ministerio del Interior» y que su titular, Fernando Grande-Marlaska, ofrezca explicaciones. Según la dirigente del PP, la relación entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Marlaska «era constante, continua, articulaban incluso las respuestas a las situaciones que se estaban produciendo».

«Exigimos», por ello, «una auditoría de los contratos que dentro de la trama Koldo apuntan al Ministerio del Interior, para que dé explicaciones el ministro Marlaska, porque no era una cuestión única y exclusivamente del señor Ábalos», dijo la secretaria general del partido en declaraciones a los medios antes de participar en el homenaje a la exconcejal del Ayuntamiento de Logroño María Teresa Hernández, fallecida este año.

Abandono «recurrente»

Gamarra criticó la gestión del Ministerio de Transportes tanto en la época de Ábalos como en la del actual ministro, Óscar Puente, al que acusó de «intentar tapar la corrupción». La número dos del PP ha sostenido que el estado de la red pública ferroviaria, con situaciones de «caos» por incidencias recurrentes, evidencia «el abandono durante los últimos seis años» por parte del Gobierno. «Porque se han dedicado no a gestionar las infraestructuras, no a mejorar el transporte público, no a mejorar el servicio», sino que «se han dedicado a trincar en las licitaciones de obra pública», aseguró.