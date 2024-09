Rull allana la posibilidad de que Puigdemont ejerza de jefe de la oposición

El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, esta semana en Barcelona Kike Rincón | EUROPAPRESS

El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha abierto la puerta a que Carles Puigdemont pueda intervenir de forma telemática en los plenos de la Cámara, en su calidad de diputado y cabeza de lista de Junts, mientras no pueda hacerlo en persona sin riesgo de ser detenido y encarcelado. Aunque no ha hablado con él sobre este tema, Rull señaló en una entrevista en Catalunya Ràdio que debe ser el propio expresidente de la Generalitat quien decida si «por su figura» es adecuado o no intervenir telemáticamente en los plenos, algo que tendría que ser abordado con el conjunto de los grupos parlamentarios, con el propio Puigdemont y con el partido al que representa.

El presidente de la Cámara, fiel al líder fáctico de Junts —fue su número tres en la lista de Barcelona—, recordó que también el exconsejero y diputado Lluís Puig, huido al igual que él de la Justicia española, intervino a distancia en las comisiones parlamentarias de la anterior legislatura, si bien nunca en un pleno, «una vía que no podemos cerrar de ninguna manera».

Lo que no está claro es que Puigdemont quiera desempeñar el rol de jefe de la oposición al Gobierno de Salvador Illa, una posibilidad que él mismo descartó en campaña electoral. Rull evitó especular sobre ello, dejando claro que «la ley no obliga a que haya jefe de la oposición, lo que prevé es la posibilidad de que esté». En cualquier caso, insistió en que su prioridad será asegurar la «presencialidad» de Puigdemont en el hemiciclo.

A vueltas con los Mossos

La segunda autoridad de la comunidad enviará a Salvador Illa una carta de protesta en la que le mostrará su «preocupación y perplejidad» por el informe de los Mossos sobre la huida del líder independentista el pasado 8 de agosto en Barcelona. En el escrito, la policía catalana le acusó de impedir la entrada de los agentes en el Parlamento para verificar que en su interior no se escondía el expresidente de la Generalitat. «La honorabilidad, rigor, seriedad y solvencia de los funcionarios no puede ser sometida a ningún tipo de valoración, y menos en un informe policial», advirtió Rull.