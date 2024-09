Sánchez, de abusar de la Conferencia de Presidentes a renegar de ella

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de un encuentro con su homólogo senegalés, Bassirou Diomaye Faye. JEROME FAVRE | EFE

De ser el jefe del Ejecutivo que más Conferencias de Presidentes ha convocado a no querer saber nada de ellas. Pedro Sánchez ha eludido por ahora las exigencias del Partido Popular para que se celebre una de urgencia en la que los mandatarios autonómicos puedan expresarse acerca de financiación singular para Cataluña y la crisis migratoria que ha colapsado los servicios de acogida en Canarias y Ceuta. Lo más que ha concedido Sánchez es comenzar a preparar a partir de septiembre una de estas citas en Cantabria; eso sí, en torno al problema del acceso de la vivienda. En cualquier caso, la agenda aún estaría sin cerrar.

La última conferencia se celebró en marzo del 2022. Mucho ha cambiado la situación desde entonces. Las elecciones de mayo del 2023 tiñeron de azul el mapa autonómico y el PP pasó a gobernar en once comunidades además de en Ceuta y Melilla. Y entre las únicas cuatro que gobierna el PSOE, una es la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, quien no es precisamente un entusiasta de las políticas de Sánchez y mucho menos de la fiscalidad catalana, a la que ha declarado la guerra en público. Se da por descontado que la próxima conferencia, se celebre cuando se celebre, será una auténtica tortura para el líder socialista, que deberá escuchar las críticas de todos y cada uno de los barones populares. Durante la pandemia el jefe del Ejecutivo llegó a convocar hasta catorce y en algunos momentos una por semana. Por aquel entonces presumía de haber presidido más reuniones que todos sus antecesores juntos. Y no mentía. En total se han celebrado 26, 20 de ellas presididas por Sánchez, cuatro por José Luis Rodríguez Zapatero y dos por Mariano Rajoy.

Vigente desde el 2004

Según el primer punto de su reglamento, «la Conferencia de Presidentes —instaurada por Zapatero en 2004— es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla». También fija que «se reunirá al menos dos veces al año» -premisa que ha incumplido Sánchez al menos en lo que va de 2024- o que «será convocada por el presidente del Gobierno por propia iniciativa, a petición del Comité preparatorio o de diez Presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía». Ya el pasado abril todos los dirigentes regionales del PP remitieron a Moncloa una carta en la que exigían una «convocatoria urgente». Al no obtener respuesta varios presentaron recursos de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Ante el silencio de Sánchez, Alberto Núñez Feijoo ha decidido mover ficha y ha citado a una reunión a sus barones territoriales el 6 de septiembre con el fin de fijar un frente común ante el pacto entre el PSOE y Esquerra para dotar a Cataluña de un concierto propio.

Una situación parecida a la Conferencia de Presidentes ocurre con el Debate sobre el estado de la Nación, que se ha venido celebrando año tras año desde 1983 salvo cuando había elecciones generales. Los instauró Felipe González siguiendo el modelo de otros países aunque en España no existe una reglamentación que obligue a que se lleven a cabo.Solo una vez no se ha celebrado por decisión del Gobierno y fue en 2021 con Sánchez como presidente. El líder socialista aún tiene tres meses para que 2024 no sea la segunda ocasión en que no se convoca por decisión suya. Sí se celebró en el 2022 cuando el presidente del Gobierno se midió a Cuca Gamarra al no contar Feijoo con la condición de diputado. Los líderes de los dos principales partidos políticos aún no se han medido cara a cara en este formato parlamentario. El del 2022 es el único debate que se ha celebrado desde el 2016, cuando la política nacional entró en una espiral vertiginosa en la que se han dado hasta cinco elecciones generales, dos repeticiones incluidas, y la única moción de censura que ha triunfado de las seis que se han celebrado y que llevó a Sánchez a la Moncloa.