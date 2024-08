El detenido por el asesinato del niño de Mocejón vivió el ataque «como si estuviera en un videojuego»

La Guardia Civil rastrea el canal de Mocejón para tratar de encontrar el arma homicida. Ismael Herrero | EFE

El pequeño pueblo de Mocejón, en Toledo, está sumido en la conmoción tras el brutal asesinato de Mateo, un niño de 11 años que fue apuñalado en el polideportivo local. El presunto autor del crimen, un joven de 20 años identificado como Juan Francisco, ha confesado haber vivido el ataque «como si estuviera en un videojuego», afirmando que sintió como si «otra persona» estuviera controlando su cuerpo en ese momento.«Lo ha hecho mi otro yo. He visto cómo me robaba la cara. Tenía mi rostro y mi cuerpo y ha apuñalado al niño, pero yo no he sido», alegó. Esta sorprendente declaración ha sido tomada con cautela por los investigadores, quienes también han destacado que el joven sufre una discapacidad intelectual del 70%, un factor que podría ser determinante para comprender la naturaleza de sus actos.

Las investigaciones han revelado que Juan Francisco, aunque residía en Madrid con su madre y su hermano menor, pasaba temporadas en Mocejón, donde vivían su padre y su abuela. Fue en la casa de esta última donde el joven se dirigió tras el crimen, cambiándose de ropa antes de que su padre lo recogiera para llevarlo a misa, según su testimonio. Las cámaras de seguridad jugaron un papel crucial en la investigación, básicamente porque el asesino no salía de casa y no se relacionaba con nadie, por eso eran pocos vecinos los que le conocían y ponían cara. Sin esas imágenes no se habría podido ver cómo el joven se alejaba del lugar del asesinato con calma, lo que permitió a la Guardia Civil seguir su rastro hasta su detención.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Detenido un joven de 20 años como presunto autor del crimen de Mocejón Atlas

Desde su confesión, la Guardia Civil ha centrado sus esfuerzos en encontrar el arma homicida, que según informa el ABC se trata de un cuchillo que Juan Francisco afirma haber arrojado en una acequia cercana al polideportivo. Diversas dotaciones, incluyendo el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), han trabajado incansablemente para localizar el arma, drenando el canal y utilizando maquinaria especializada que permite extraer el barro y detectar objetos metálicos en el fondo del cauce. Sin embargo, hasta el momento, el cuchillo no ha sido encontrado.

Según los informes, Juan Francisco conocía bien el polideportivo y sus alrededores, lo que le permitió acceder al lugar a través de una verja rota que pocos conocían. Se ha descartado la hipótesis inicial de que huyó en un coche, ya que las investigaciones confirman que abandonó el lugar a pie.

Los testigos del incidente, un grupo de jóvenes que se encontraba en el polideportivo, describieron cómo el joven se acercó a ellos antes de atacar sin previo aviso a Mateo, quien quedó rezagado mientras intentaba huir. Aunque se intentó salvar la vida del niño, las once puñaladas que recibió, tres de ellas en el tórax, fueron fatales. Este trágico suceso ha dejado a Mocejón en estado de shock, mientras la comunidad intenta asimilar la pérdida de un niño en circunstancias tan estremecedoras.