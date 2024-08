Operación jaula para localizar al autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en Toledo: se busca a un joven de unos 18 años

Imagen del exterior del polideportivo tras el crimen de este domingo Ismael Herrero | EFE

Las cámaras de seguridad instaladas en las calles del ayuntamiento toledano de Mocejón, especialmente las de las entradas y salidas del pueblo, son ahora la clave para intentar aclarar el terrible suceso de este domingo en el que murió un niño de 11 años, Mateo, tras el brutal ataque con un objeto punzante por parte de un joven que llevaba la cara tapada con un pañuelo.

En las últimas horas se ha activado una operación jaula para intentar dar con el agresor. La UCO se ha sumado al operativo que congrega a decenas de agentes y unas 15 patrullas, con la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la comandancia de Toledo al frente. Un helicóptero también sobrevuela la localidad, situada a unos 15 kilómetros de la capital toledana y que sigue completamente en shock tras lo sucedido. Los agentes revisan las imágenes de esas cámaras, siguiendo la pista especialmente de las matrículas de los coches que entraron y salieron de la localidad. Visionan además el vídeo grabado por las cámaras instaladas en las inmediaciones del propio campo de fútbol donde tuvo lugar el ataque.

Según testigos de lo ocurrido, el agresor sería un joven de unos 18 años que habría escapado al volante de un viejo coche de color gris, según informa Colpisa. Y el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha decretado, según apunta Efe, el secreto de las actuaciones en relación con el asesinato del niño. Según informa La Hora de la 1, de TVE, el pequeño habría recibido 11 puñaladas, tres de ellas en el tórax. Los servicios de emergencia, aunque el menor seguía vivo tras el brutal ataque, no pudieron hacer finalmente nada por reanimarlo.

El suceso ocurrió pocos minutos antes de las diez de la mañana de este domingo, cuando Mateo estaba jugando al fútbol con otros amigos en el polideportivo Ángel Tardío de la localidad toledana, de unos 5.000 habitantes. De repente, un joven irrumpió en las instalaciones con el rostro cubierto por un pañuelo y blandiendo un objeto punzante y se dirigió a un primer grupo de niños, con la intención de atacarlos. Estos niños salieron corriendo para tratar de escapar del evidente peligro. El homicida habría cambiado entonces el objetivo de su ataque logrando alcanzar y apuñalar a Mateo. Acto seguido, el agresor huyó del lugar. Tras dar los niños supervivientes la voz de alarma, la central de emergencias envió hasta el complejo deportivo un helicóptero medicalizado, al tiempo que los servicios sanitarios se desplazaron en una UVI móvil. A su llegada. los médicos no pudieron hacer nada por salvar al pequeño y se tuvieron que limitar a certificar el fallecimiento. Los intentos fallidos de reanimación coincidieron con la llegada al polideportivo de los familiares del chico, que fueron informados del fatal desenlace. Mientras los sanitarios trataban sin éxito de salvar al niño, la Guardia Civil, apoyada por la Policía Nacional, ya desplegó el dispositivo de búsqueda.

La familia del niño no sospecha quién ha podido cometer esta «atrocidad», pero confía en «que se haga justicia». Así lo manifestó en declaraciones a los medios un primo del menor, Asell Sánchez, que explicó que una de sus tías estaba paseando por la zona cuando «un niño ha salido corriendo diciendo que habían matado a su mejor amigo». «Era nuestro primo», y «estaba aquí jugando al fútbol con sus amigos». «Era un chico muy bueno, muy cariñoso. Estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien y... no tenemos más datos. Son momentos muy difíciles», manifestó y añadió abatido: «Estamos en shock aún». Sánchez insistió en que «No hay sospechas. Es un pueblo tranquilo. Estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos», añadió este familiar consternado.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Muere un niño de 11 años tras ser apuñalado en campo de fútbol en Toledo EUROPA PRESS

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha informado del refuerzo de efectivos durante el acto convocado para guardar un minuto de silencio en repulsa a este crimen y ha detallado que en el dispositivo puesto en marcha por la Guardia Civil también se encuentran una unidad subacuática y vigilancia desde el aire. Tolón ha destacado que los agentes están trabajando «a destajo» por detener al agresor pero «no puedo contar nada más pues hay secreto de sumario», y es que «están en juego muchas cosas», ha continuado, al tiempo que ha deseado que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable.

Por su parte, la alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, ha expresado su «repulsa más absoluta» ante lo sucedido: «Es un día triste, el pueblo está roto de dolor porque si cualquier asesinato es doloroso, cuánto más el de un niño inocente que jugaba con sus amigos al fútbol».

«No hay palabras para condenar todo esto», ha añadido, y ha transmitido «todo el apoyo a la familia», que además era muy conocida en el pueblo porque regentaban una de las panaderías. Cedillo ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha pedido que «se los deje trabajar, que no haya elucubraciones para que esto se dilucide cuanto antes».