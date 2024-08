Feijoo culpa a Sánchez de la «humillación insoportable» por la nueva fuga de Puigdemont

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante su intervención en la sede del partido en la calle Génova. FERNANDO ALVARADO / EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de someter a España a una «humillación insoportable» al no haber detenido al expresidente catalán Carles Puigdemont. En la red social X, Feijoo publicaba en torno a las once de la mañana un mensaje en el que afirmaba que es «doloroso asistir en directo a este delirio del que Sánchez es el máximo responsable». Añadía Feijoo que «es imperdonable dañar la imagen de España así».

Horas más tarde publicaba un segundo mensaje en el que afirmaba que «Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y al final Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña». «El espectáculo delirante de hoy lo demuestra», señalaba el líder del PP. Consciente del impacto que la nueva fuga de Puigdemont estaba teniendo en el ámbito internacional, Feijoo señalaba que «la indignidad es del Gobierno, pero no de España ni de los españoles». «Vamos a recuperar todo lo que nos están arrebatando», concluía.

En una comparecencia sin preguntas en la sede del PP, la secretaria general, Cuca Gamarra, culpó también a Sánchez como «responsable último» de lo sucedido con Puigdemont. Denunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no haya vigilado al líder de Junts porque el jefe del Ejecutivo «así lo ha querido» y que, por contra, se le ha puesto «una alfombra roja con las siglas del PSOE». Recriminó también al Gobierno que guarde «silencio» después de que Puigdemont desapareciera. «El Gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto», afirmó Gamarra.

La número dos del PP destacó que el hecho de que el CNI no cumpla sus obligaciones es una «prueba» de hasta qué punto «los socialistas han desarmado al país». Se preguntó además si los «emisarios» del PSOE que fueron a Suiza lo hicieron para «disuadir» a Puigdemont o para «pactar los términos de su regreso con total complicidad política».

«Espectáculo bochornoso»

Lamentó lo que consideró «otra humillación insoportable y otro espectáculo bochornoso» con el desfile Puigdemont por Barcelona y alertó de que esto puede suponer una pérdida en la confianza de las instituciones, aunque culpó a Sánchez de «una humillación consentida y alentada».

«El PP hace un llamamiento al cumplimiento de las resoluciones judiciales y al respeto a la ley y a los servidores públicos encargados de ejecutarlas», sostuvo la dirigente del PP, que dio su respaldo a la Justicia, para que actúe libre e independientemente y no se deje presionar por el Gobierno. Gamarra insistió en definir el regreso de Puigdemont como «espectáculo grotesco» y puso en valor que si existe la posibilidad de detenerle es porque «sigue habiendo jueces en España» y porque la amnistía, «además de inconstitucional y contraria al ordenamiento europeo, es una chapuza tramposa».

Desde la Comunidad de Madrid se pidió la dimisión de Pedro Sánchez tras la «bochornosa imagen» de la vuelta del «prófugo» sin que se le haya detenido, «desapareciendo por arte de magia o por arte de Sánchez».

«Un prófugo de la justicia que llega a nuestro país, que no es detenido y que pone en solfa la estabilidad y la imagen de España en el exterior», indicó el portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García.

Otros dirigentes del PP como el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, pidieron la dimisión de Sánchez por dejarse «humillar» por el independentismo. Azcón dijo que Sánchez «pone de nuevo en evidencia a España», solo «para seguir aferrado al poder». La eurodiputada del PP Dolors Montserrat aseguró que «todo está orquestado por Moncloa» y que Illa es quien «gana» con el «show» de Puigdemont.

Según argumentó Montserrat, Illa negó al PP tener a un miembro de la Mesa del Parlamento autonómico porque «no le interesaba». «Les interesaba que fuera toda la mesa de Junts, de Esquerra y de Junts para poder hacer esta performance.

El exdiputado socialista Odón Elorza censuró el «rollo ridículo y frívolo» que, a su juicio, ha montado el expresidente catalán al tiempo que desdeñó su «afán de protagonismo».

Rueda critica el «esperpento» y afirma que daña la imagen internacional de España

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó la situación que vivió en la jornada del jueves en Cataluña de «esperpento que daña la imagen de España y de la democracia». Así se pronunció en su perfil de la red social X en el marco de los últimos acontecimientos registrados en Cataluña. «Lo que se está viviendo en Cataluña es un esperpento que daña la imagen de España y nuestra democracia, mientras se desvía la discriminación que el Gobierno central lleva a cabo con el resto de comunidades», afirmó el líder del PP gallego.

Rueda, quien ya había advertido que no está dispuesto a consentir que se materialice el acuerdo del PSC con ERC al considerar que afecta a la «igualdad» en términos de recursos, agregó que Galicia «seguirá defendiendo una financiación justa y solidaria».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, consideró que «este ridículo es, de nuevo, responsabilidad de Pedro Sánchez», acerca de la irrupción y posterior desaparición de Puigdemont. A través de una publicación en la red social X, Moreno remarcó que «Puigdemont vuelve a humillar al Estado» «España y el Gobierno de España son ahora mismo un hazmerreír internacional», añadió Moreno. También el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, habló de una «nueva humillación» de Sánchez, al que pidió públicamente su dimisión por no detener a Puigdemont.

Santiago Abascal afirma que lo sucedido supone «la destrucción del Estado de derecho»

El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que lo sucedido con el expresidente catalán Carles Puigdemont es «una humillación para todos los españoles» que supone «la destrucción del Estado de derecho» y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga «impune en su corrupción política y económica».

Abascal, que reprochó a la televisión pública que haya retransmitido el acto de Puigdemont, criticó que «un prófugo» haya podido dar un «discurso en la calle». «Es una humillación para todos los españoles obligados a pagar hasta la más estúpida multa», reaccionó en un mensaje publicado en la red social X.

Para el líder de Vox, Sánchez «disfruta con la destrucción de la legalidad», porque «ve en ello una oportunidad para seguir impune en su corrupción política y económica». «¡Corruptos y traidores!», zanjaba su mensaje el líder de Vox.

También el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, reprochó al Gobierno su «pasividad» al permitir que «un delincuente» como Puigdemont haya regresado a Barcelona a dar un discurso sin ser detenido antes. Garriga tildó de «esperpento» ver que «un huido de la justicia» haya podido celebrar un mitin en España.

Silencio de todo el Gobierno, mientras que Sumar critica el «teatro del presidente catalán»

Ningún miembro del Gobierno ni del PSOE valoró la aparición y posterior desaparición de Carles Puigdemont Ni los ministros del PSOE no los de Sumar emitieron opinión al respecto. Desde Sumar, su secretaria de Comunicación, Elisabeth Duval, criticó el «teatro» y «truco de magia» protagonizado por el líder de Junts, así como la expectación que ha generado su posible detención.

«A mí no me han gustado las imágenes de hoy, imágenes que son como un teatro o como truco de magia, pero no me gusta tampoco toda la expectación o drama que se genera por una detención que principalmente viene porque el criterio del Tribunal Supremo contradice al criterio de la Fiscalía, que ha pedido que se aplique la ley amnistía», señaló en declaraciones a Efe tras recalcar que en la jornada de ayer lo importante era la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Duval señaló que el «mejor camino» para la normalización política en Cataluña es aplicar la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de coalición.