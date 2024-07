Los aliados del PSOE se desmarcan del pacto del CGPJ, y Sumar se abstendrá

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este miércoles en Senegal JEROME FAVRE | EFE

Mientras hay vida hay esperanza, pero la que tenía el PSOE de acercar a Sumar al pacto que firmó con el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se esfumó ayer. El partido de Yolanda Díaz, socio en el Gobierno de coalición, se abstendrá hoy en la votación para la toma en consideración de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La formación de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo se desmarca así de la proposición de ley que pactaron PP y PSOE dentro del acuerdo que suscribieron para renovar el CGPJ.

Aunque, los 26 votos de Sumar no son necesarios para sacar adelante la iniciativa, ya que socialistas y populares cuentan con más de dos tercios de los diputados, para Pedro Sánchez era importante mostrar sintonía con su socio. Sin embargo, este optó por quedarse al margen del acuerdo al entender que las medidas propuestas son «correctas, pero insuficientes». Y porque el pacto no deja opción viable de presentar enmiendas para «avanzar más» en medidas de «democratización» del Estado, en particular en el ámbito judicial.

Ya la semana pasada, el portavoz parlamentario Íñigo Errejón manifestó el malestar del socio minoritario del Ejecutivo por no ser informado del contenido del texto legislativo antes de su registro. Sin embargo, Sumar sí participó en la renovación de los vocales del Consejo, al proponer al magistrado Carlos Preciado y a la fiscala Inés Herreros. Lo justifica con la necesidad de renovar el CGPJ, pero entiende que «el camino a la democratización del Estado no es con el PP del bloqueo» (en alusión a su resistencia a remodelar el CGPJ durante más de cinco años), sino con «la mayoría de la investidura». Pues, asegura, el PP no es un «socio fiable» y es solo el bloque de la investidura con el que se puede contar para sacar adelante la agenda social y las medidas de regeneración democrática.

«Nueva legislatura»

Los demás integrantes del bloque de la investidura tampoco quisieron saber nada del pacto socialista con el PP. Podemos criticó el «rumbo de la legislatura» y acusó al PSOE de «apartarse de la mayoría de la investidura» y de «cambiar de socios» para construir una «gran coalición bipartidista» con el PP, aunque no avanzó el sentido de su voto.

EH Bildu y Esquerra cargaron contra el acuerdo para la renovación y reforma del CGPJ por entender que supone una «rendición» de Pedro Sánchez ante el PP. El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ya aseguró que el pacto no supone «ningún avance», sino que es «exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 años» porque, en su opinión, no refleja la pluralidad de la Cámara, recoge Colpisa.

Y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, mostró su sorpresa, destacó que nadie le había informado y adelantó que los nacionalistas vascos no van a «votar a nadie».

Desde el otro extremo del arco parlamentario, Vox predicó desde el mismo día del acuerdo PP-PSOE que «la traición se ha consumado» y que ambos partidos «son lo mismo». Abascal criticó que «la dirección nacional del PP se reparte los jueces con el PSOE y entrega la Justicia a Sánchez».

Tras el primer paso hoy en el Pleno del Congreso, la reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal se tramitará por el procedimiento de urgencia para aprobarla en tres sesiones en el Congreso y una en el Senado.

Los grupos parlamentarios tendrán hasta el martes 9 de julio para presentar enmiendas. El día 11 se celebrará el debate de totalidad, a la semana siguiente el texto se debatirá en la Comisión de Justicia y el día 23 se procederá a su aprobación en el Pleno del Congreso para su remisión al Senado, que podría dar luz verde definitiva al día siguiente.