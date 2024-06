Esquerra no avalará a Illa si su propuesta «no es buena»

Raquel Sans, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya. ERC | EUROPAPRESS

Los socialistas catalanes no tendrán nada fácil hacerse con el Gobierno de Cataluña. Los independentistas de Esquerra piensan vender muy caros sus votos para investir a Salvador Illa, si es que algún día (antes del 26 de agosto próximo, en todo caso) lo hacen. La portavoz de ERC, Raquel Sans, lanzó este sábado un aviso a navegantes dirigido al líder del PSC, si quiere convertirse en el 133 presidente de la Generalitat: «Si su propuesta no es buena, nuestra militancia no la aceptará».

El órdago tiene que ver con la financiación autonómica, la condición puesta por los de Marta Rovira para entregar las llaves de palacio. «Para saber si hay elementos de negociación necesitamos saber la otra propuesta, que ahora mismo no existe [...]. ERC necesita saber qué propone el PSC antes de emitir ningún juicio», señaló en una entrevista para Efe.

La portavoz republicana, que conduce las negociaciones con los socialistas, junto a la secretaria general fugada en Suiza, se prodiga estos días en los medios catalanes para explicar la posición de su partido, clave en la configuración de mayorías de gobierno. Sans recuerda que la propuesta de Illa, el consorcio tributario mixto entre Estado y Generalitat, ya previsto en el actual Estatuto recortado por el Constitucional, no es suficiente.

El modelo de «financiación singular» que exigen para Cataluña debe garantizar la «plena soberanía fiscal», una suerte de concierto económico fuera del régimen común, como los del País Vasco o Navarra. «Remitirse al Estatut es cosa del pasado», sentencia la dirigente republicana. Sobre Junts y las críticas de Puigdemont a Pedro Sánchez por mostrarse abierto a hablar de la financiación, Sans subraya: «Algunos ya piensan en cómo ir a unas elecciones y nosotros pensamos en cómo evitarlas».

Al final, la decisión sobre si investir a uno o a otro deberá ser refrendada en las urnas por el conjunto de la militancia. Sin embargo, la propuesta debe partir de la ejecutiva de la formación, literalmente quebrada entre partidarios y detractores de Oriol Junqueras, que dejó la presidencia hace 15 días con el ánimo de volver en el congreso extraordinario de noviembre. En este sentido, hasta el 43 % de los miembros de la dirección de ERC han respaldado ya el manifiesto Reactivamos la izquierda nacional, que pide una «renovación general» de la cúpula dirigente tras los últimos varapalos electorales. El documento cuenta hasta la fecha con el apoyo de 904 militantes, una cifra que crece día a día, desde que el lunes pasado lo sacaran a la luz 300 altos cargos del partido, la mayoría miembros del Gobierno de Pere Aragonès y, entre ellos, el presidente de la Generalitat en funciones y la propia Rovira.

Mas apuesta por ir a elecciones

El 26 de agosto es el último día para intentar la investidura y lo cierto es que la repetición electoral es el horizonte más probable a día de hoy. Lo recordó este sábado el expresidente Artur Mas, que ve «muy difícil» que Puigdemont pueda recuperar la presidencia de la Generalitat con la actual configuración del Parlamento. Mas insistió en que el escenario «más viable» para que el independentismo pueda gobernar en Cataluña es «una repetición de las elecciones con una lista conjunta» de ERC y Junts.