Dos socios territoriales de Sumar avisan de que peligra el acuerdo de Gobierno si solo hay financiación singular para Cataluña

Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La financiación singular para Cataluña ha abierto la caja de Pandora en el grupo en el Congreso de Sumar. Tres de los 26 diputados del proyecto impulsado por Yolanda Díaz han avisado este martes al PSOE de que peligra el acuerdo de Gobierno si pacta una financiación singular para Cataluña y no resuelve la infrafinanciación de otras comunidades. La situación dentro de Sumar ha llegado a tal punto que ayer se creó un grupo interno para abordar la financiación autonómica y tratar de alcanzar una posición común. Pero ese acuerdo no se logró. Compromís y la Chunta aragonesista se han rebeleado y han hecho público su rechazo a una financiación singular solo para Cataluña. Mientras, el portavoz de la formación, Íñigo Errejón, ha llamado a la calma sus socios territoriales al remarcar que se está dando un debate «inflamado» por la investidura en Cataluña y ha recordado que no hay encima de la mesa ninguna propuesta para reformar el sistema.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha advertido al PSOE de que no apoyará la financiación singular para Cataluña si no se aborda también la infrafinanciación valenciana y ha criticado la posición de los socialistas de «propuesta partidista» de cara a lograr la investidura del líder del PSC, Salvador Illa.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha denunciado que la propuesta del PSOE es «mentira» y que «no tiene ninguna virtualidad», dado que ahora mismo no hay mayoría parlamentaria para sacar adelante una reforma de la financiación si se gesta un sistema para todos. Micó ha dejado claro que no va en contra de la mejora de la financiación en Cataluña y que no quieren confrontar la Comunidad Valenciana con esta autonomía, dado que puede haber singularidades pero también para el caso valenciano.

Águeda Micó, diputada de Compromís FERNANDO ALVARADO | EFE

Fuentes de la formación valenciana han manifestado que su posición es firme y conllevará una «crisis» para el Ejecutivo dado que retirarán su apoyo al Ejecutivo si se pretende pactar solo la financiación singular de Cataluña en mes y medio.

El diputado de Chunta aragonesista, Jorge Pueyo, integrado en el Grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, también ha advertido este martes de que «si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no», «no podrá dar apoyo parlamentario» al Gobierno. Pueyo ha recalcado que cualquier nueva reforma del sistema de financiación que emprenda el Gobierno del Estado deberá tener en cuenta «todas aquellas demandas y necesidades de Aragón», algo que ha asegurado que es «una línea roja» que «marca el límite a cualquier apoyo parlamentario» de su partido al Gobierno.

Jorge Pueo, de la Chunta Aragonesista CHUNTA ARAGONESISTA | EUROPAPRESS

Frente a sus compañeros en Sumar, la diputada de En Comú Podem Aina Vidal, también en una rueda de prensa en el Congreso, ha apostado por un sistema de financiación «que sea singular» para Cataluña, pero «absolutamente compatible» con la necesidad de que la financiación se aborde para todas las comunidades autónomas. En todo caso, la representante catalana de Sumar se ha mostrado «convencida» de que el grupo parlamentario será capaz de alcanzar un acuerdo interno «que sea satisfactorio no solo para las necesidades de Cataluña» sino también para el resto de comunidades y concretamente aquellas que también acumulan un déficit.

Pese al advertencia de Compromís y la Chunta aragonesista de retirar el apoyo parlamentario al Gobierno si se acometen mejoras en Cataluña sin repercutir en su territorio, el portavoz de Sumar ha insistido en que la mayoría parlamentaria del Gobierno está «asegurada». Errejón ha recordado que ahora no se estaría dando esta discusión si no fuera por la investidura en Cataluña y que es normal que las formaciones de arraigo territorial se preocupen, al surgir la cuestión de la singularidad para Cataluña, sobre qué va a pasar con sus respectivos territorios.

Sin embargo, el portavoz de Sumar en el Congreso ha recalcado que sobre un asunto tan complejo como el de la financiación autonómica no hay ninguna propuesta y que la prioridad son los próximos Presupuestos Generales, que sí tienen un horizonte cercano, y donde hay que aplicar avances sociales y plasmar inversiones territorializadas en las comunidades. Errejón ha subrayado que Cataluña tiene que tener una financiación singular, dado que está recogido en su Estatuto, pero que no es la única comunidad infrafinanciada y este asunto solo se va a resolver con una negociación con todas las autonomías. Al hilo, ha señalado que el criterio es que para la investidura en Cataluña se negocien aspectos que atañen solo a esta comunidad, pero para que haya una reforma general de la financiación debe entrañar un debate con todas las comunidades.