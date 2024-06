Aznar sostiene que la financiación singular es «pagar el golpe de Estado» en Cataluña

José María Aznar en la inauguración del Campus FAES. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este lunes que la «financiación singular» que el Gobierno ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña significa «pagar el golpe de Estado», ha dicho en referencia al referendo ilegal del 1 de octubre de 2017. A su entender, esa propuesta tiene el objetivo de mantener la «coalición de ultraizquierda», como ha calificado la alianza entre PSOE y Sumar en el Gobierno.

«La financiación singular implica que se da un golpe de Estado y que la decisión del Gobierno es aceptar los votos de Puigdemont y de los golpistas, entre los que se encuentra ERC, porque sin esos votos no se mantiene en el Gobierno», ha afirmado Aznar en el foro China y su relación con la crisis de Oriente Medio, organizado por la Fundación FAES.

De esta forma, Aznar ha asegurado que «no solo es que se indulta a los golpistas» y se aprueba una ley «inconstitucional» de amnistía, «que hace inocentes a los culpables», sino que «además, ahora vamos a pagar el golpe de Estado». Un pago que, según ha mantenido, «financia la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes catalanes», que a su juicio «son completamente incompetentes y despilfarradores desde el punto de vista administrativo».

De este modo, Aznar ha sostenido que «todos los días se hace -desde el Ejecutivo- algo para dañar el Estado de derecho en España». Por ello, aunque piensa que «todavía es posible mantener nuestro sistema democrático con buena salud», es «deseable» que la ciudadanía se movilice.

Corrupción política

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado también este lunes la propuesta de una financiación singular para Cataluña, calificándola de «corrupción política» y acusando al PSOE de «pagar por votos» para mantener al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el cargo. También ha censurado que el Ejecutivo no defendiera en la campaña este trato especial «si es tan beneficioso», y ha prometido una financiación autonómica «justa» si el PP llega al poder.

«Si nosotros supiésemos que alguien ha pagado a un señor que va a votar 50 euros por su voto, lo llamaríamos corrupción política, ¿verdad? Y cuando pagas vía financiación autonómica para conseguir unos votos, ¿cómo lo llamamos?», ha expresado el dirigente popular en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, donde ha reivindicado la «multilateralidad» entre regiones para acordar una reforma de la financiación autonómica.

Bravo ha lamentado que dejar a los ciudadanos de algunas comunidades autónomas «en peores condiciones» que otras «rompe la unidad de España», y se ha preguntado por qué, si no es así, el Gobierno no defendió un estatus especial en financiación para Cataluña en la campaña de las últimas elecciones. Además, ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por llegar al cargo diciendo que el sistema de financiación era su prioridad para «seis años después no haber hecho absolutamente nada».

Después de acusar a la vicepresidenta primera del Gobierno de buscar «la confrontación continua» con las comunidades autónomas, el vicesecretario del PP ha prometido que de aplicarse el sistema de financiación singular que pretende el Gobierno, el PP implantará un sistema «justo para todos los españoles» cuando alcance la Moncloa.

«Les puedo asegurar que el presidente Feijoo el día uno cuando llegue hará un sistema de financiación justo para todos y no habrá españoles de primera como quiera hacer Sánchez, españoles de segunda o españoles de tercera. No les quepa la menor duda», ha añadido, asegurando que el PP no podría «dejar las cosas como están» y mantener un reparto de fondos desproporcionado «sabiendo que eso rompe España más que nunca».

Críticas a Illa

Bravo también ha cargado contra el líder del PSC, Salvador Illa, acusándole de socavar «los principios del IRPF», la progresividad y la redistribución de la riqueza, tras denunciar que Cataluña es la tercera comunidad en aportar recursos y la decimocuarta en recibirlos.

El popular ha ejemplificado su crítica esgrimiendo que si se hablara de personas y no de regiones, ello implicaría que las personas ricas recibirían más ayudas y las que tuvieran menos recursos apenas tendrían para sanidad o educación.

«¿Esa es la propuesta de Sánchez? ¿Esa es la propuesta de Illa? ¿Así quieren construir un país? Yo creo que cualquiera, ustedes mismos, personas que salgamos a la calle, hemos decidido un sistema solidario, lo establece así el artículo 31 de la Constitución: Contribuyen más los que más tienen», ha zanjado.

Podemos critica la «táctica cortoplacista» del PSOE

La coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha criticado como «táctica cortoplacista» el debate sobre la financiación singular para Cataluña que mantienen PSOE y ERC. Así, ha demandado que la investidura en esta comunidad sea «algo más» que un mero «qué me das a cambio» para gobernar.

«Nosotros esperamos que estén negociando algo más que la financiación singular para Cataluña. Los problemas que tienen los catalanes en su día a día, el acceso a la vivienda, los rodalies o la masificación turística (...) Merecen que haya políticos que tengan mirada larga más allá de la táctica cortoplacista», ha lanzado en rueda de prensa este lunes.