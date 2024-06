Feijoo dice que no acepta chantajes y acusa a Sánchez de «asaltar» la Justicia

El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. EDUARDO PARRA / EUROPAPRESS

El ultimátum lanzado al PP por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), provocó este jueves un nuevo choque de trenes. Al día siguiente de que anunciara que retirará al CGPJ la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo si no se alcanzaba un acuerdo con el PP, Sánchez, no aclaró quién nombrará los magistrados del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. El jefe del Ejecutivo afirmó que se inspira en la propuesta del actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte. Aseguró que la reforma que plantea, en caso de no acordar su renovación con el PP, es «respetuosa con la independencia, plenamente constitucional y acorde con la normativa de la Unión Europea».

Junto Recep Tayyip Erdogan

En una rueda de prensa junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la Moncloa, Sánchez insistió en que la situación actual de bloqueo es «inaceptable». Afirmó que «el día de la marmota se acabó» porque ha durado 2.000 días, 5 años y que la reforma que anunció pretende «liberar al CGPJ del secuestro político» al que a su juicio le tiene sometido el PP.

Según Sánchez, es la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y del resto de Tribunales de Justicia la que supone un «incentivo perverso» que lleva al PP a persistir en su negativa a llegar a un acuerdo porque su intención es controlar estos nombramientos, dado que actualmente existe una mayoría de vocales conservadores.

Preguntado por quién asumiría el nombramiento de los jueces si se retira esa potestad al CGPJ, Sánchez dijo que «ahí nada tiene que ver el Gobierno» y añadió que se están «inspirando» en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa «entre ellas la del actual presidente del CGPJ» que deja las designaciones de cargos en manos de una comisión cualificada formada por magistrados.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo acusó a Sánchez de «asaltar» el Poder Judicial y «atacar» la independencia de los jueces y dejó claro que no acepta «chantajes» ni «órdagos» ni «amenazas» y solo está dispuesto a retomar la negociación con la mediación de la Comisión Europea, para que «certifique» las conversaciones en torno al CGPJ.

Para el PP, es imprescindible reformar además el sistema de elección de los jueces. «Si pretende transmitir que los jueces no son independientes no merece seguir siendo presidente del Gobierno. Más que nunca vamos a defender al Estado de derecho. El señor Sánchez empieza a ser un peligro para la independencia judicial en nuestro país», señaló sobre al ultimátum recibido.

La UE debe ser «testigo»

Acusó al líder del PSOE de mentir al presentar una propuesta que «nunca» comentó en la mesa de negociación con Bruselas y negó que sea la misma propuesta que plantea el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. «Miente. Ha mentido atribuyendo una propuesta al CGPJ que el propio presidente ha desmentido. Ha mentido haciendo una propuesta que el PP desconoce en su totalidad y ha mentido al comisario de Justicia de la UE porque nunca la propuesta del presidente ha sido comentada en la mesa de negociación», sostuvo Feijoo sobre la negociación.

Robles pide al PP que no se escude en Bruselas para mantener el bloqueo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, instó al PP a que deje de «escudarse en Bruselas» pidiendo una mediación de la Comisión Europea en la negociación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que cumpla con la Constitución. «Por favor, que el Partido Popular no se escude en Bruselas, que cumpla la Constitución, es una ley clarísima y la Constitución es muy clara también», aseveró Robles ante la prensa durante su participación en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

En opinión de Robles, «en absoluto» es necesaria la presencia de Bruselas en la negociación porque «nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico marcan perfectamente que son los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado los que lo tienen que hacer».

«No necesitamos a Bruselas»

«Y, francamente, no necesitamos a Bruselas, aunque está muy bien que Bruselas intervenga. Porque la única razón de que no se renueve es que el PP está ganando tiempo», consideró. Según la ministra, el Gobierno solicitó también la participación de la Comisión Europea porque lo había pedido el PP, pero insistió en que España es «un gran país» que no necesita «la intervención de nadie para cumplir la Constitución».

Robles dijo que «no se trata de ofrecer nada» y que es «inaceptable desde el punto de vista democrático que el Partido Popular tenga como rehén al Consejo General del Poder Judicial», que, según recordó, desde hace cinco años no se renueva».

La Comisión Europea está en contacto con el PSOE y el PP para una nueva reunión sobre la reforma del CGPJ, según confirmó este jueves el portavoz comunitario de Justicia Christian Wigand. «Ayer recibimos una petición para una reunión», señaló Wigand en la rueda de prensa diaria de la Comisión. «Estamos viéndolo y en contacto con ambas partes sobre esto», añadió.

El portavoz no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno tome medidas de manera unilateral en el caso de que no sea posible un acuerdo con el PP antes de julio, como anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.