Junts reta a Illa a que intente la investidura antes que Puigdemont

El nuevo presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, empezará la semana que viene la ronda de contactos para perfilar la investidura del presidente de la Generalitat. Irá de mayor a menor: del PSC a Aliança Catalana. Rull quiere conocer cuántos apoyos tiene cada candidato y si tiene voluntad de presentarse. De momento, hay dos presidenciables: Carles Puigdemont y Salvador Illa. Los dos se han postulado. El presidente de la Cámara catalana no ha avanzado a quién dará la oportunidad de someterse primero a la votación del Parlament. Hay que acreditar mayorías y voluntad de ser investido, ha asegurado en Rac-1.

«No avanzo nada», ha dicho. Porque si lo hiciera, ha señalado, la ronda de contactos ya no tendría sentido. Sin embargo, no ha escondido que su «prioridad» es que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat. Rull sonó como posible candidato en caso de que el expresidente de la Generalitat no pudiera por razones legales. Josep Rull ha asegurado que en Junts no hay plan b, ni c, ni d y que la «prioridad» es que Carles Puigdemont sea restituido.

lla ha vuelto a postularse este martes en RTVE. Los socialistas confían en convencer a Esquerra y a los comunes, a pesar de que los republicanos apostaron ayer por la unidad independentista en la votación para la proclamación del presidente del Parlamento. Illa ha recalcado que Puigdemont no tiene ninguna opción de ser investido. Para ser elegido, necesita sí o sí la abstención del PSC, de lo contrario no le salen los números. El líder del PSC ha reiterado que no se abstendrá (lo ha dicho en inglés, francés, castellano y catalán) y ha pedido a Rull que no pierda el tiempo con la investidura de Puigdemont. El nuevo presidente de la Cámara catalana le ha replicado pidiéndole «prudencia» y «humildad» y le ha recordado lo que ocurrió ayer: el independentismo logró la presidencia y la Mesa del Parlament a pesar de no tener la mayoría absoluta.

A Junts le podría interesar que Rull designe antes a Illa para que se queme, ERC se retrate y Puigdemont tenga tiempo de regresar tras ser amnistiado. Aunque esa opción tiene riesgo si el PSC llegara a un pacto con ERC. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado a Illa a ser el primero en someterse a la Cámara. «Preferimos ir a la investidura cuando veamos que tenemos posibilidades de ganar», señalado. «Veo que Illa dice que lo tiene claro: que vaya primero y si no sale, que lo deje correr», ha aseverado. Junts ha descarta ir a una investidura sin apoyos: «No queremos hacer un Feijoo», según Turull. Los posconvergentes incluso ya no dan por hecho que vaya a haber votación. El presidente del Parlament, en ese caso, podría hacer, como en el 2020, un «acto equivalente», que es firmar un documento según el cual declara que no hay ninguna opción viable para que el reloj reglamentario de los dos meses se ponga en marcha.

Rull, en cualquier caso, ha asegurado que no tiene miedo a volver a ser condenado y se ha mostrado dispuesto a asumir todas las consecuencias, tanto al permitir todos los debates, aunque lo impida el Constitucional, o permitir votar a los diputados huidos, a pesar de las resoluciones del tribunal de arbitraje. Rull ignorará también a la justicia si tiene que decidir permitir la investidura a distancia de Puigdemont. Ha negado ser un presidente instrumental al servicio del objetivo de Puigdemont de que haya nuevas elecciones.