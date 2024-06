La UCO requisa para la Fiscalía Europea discos duros del caso Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, y la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante un acto electoral de los socialistas en Benalmádena (Málaga). JORGE ZAPATA / EFE

La Fiscalía Europea ha irrumpido en el caso Begoña Gómez abriendo su propia investigación sobre las gestiones de la esposa de Pedro Sánchez para favorecer presuntamente a empresas que obtuvieron adjudicaciones de contratos por parte del Gobierno. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó el pasado miércoles en las oficinas de Red.es para requerir los expedientes y los correos electrónicos de los contratos que el organismo público concedió al empresario Carlos Barrabés, sobre el que Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, escribió varias cartas de recomendación. Las licitaciones de Barrabés le reportaron más de 10 millones de euros y la Fiscalía Europea quiere saber si se utilizaron fondos europeos en esas operaciones.

Correos electrónicos de Red.es

Los agentes clonaron los discos duros de los ordenadores que contienen documentación y archivos sobre las licitaciones que consiguió la empresa de Barrabés. Además, se llevaron las cuentas de correo electrónico de los directivos de Red.es que intervinieron en las adjudicaciones que están bajo sospecha.

Esta investigación iniciada por la Fiscalía Europea es paralela a la que se instruye en un juzgado de Madrid contra Begoña Gómez y está centrada en la posible utilización de fondos europeos para financiar los contratos adjudicados a Barrabés.

La Fiscalía europea ya se dirigió el pasado 26 de abril al juez Peinado para determinar si hubo utilización de fondos de Bruselas y, por tanto, si era competente para investigar lo ocurrido. Después de que el juez confirmara que hay partidas de fondos europeos implicadas, la Fiscalía Europea reclamó documentación para avanzar en su investigación. La UCO ha requerido además documentación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Ayuntamiento de Madrid, que también hicieron adjudicaciones a la empresa de Barrabés Innova Next SL., que fue la que recibió el apoyo de Begoña Gómez en dos concursos que acabó ganando pese a no presentar la oferta económica más barata y gracias a la valoración subjetiva de los adjudicadores.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró este jueves que la investigación iniciada por la Fiscalía Europea sobre Begoña Gómez desmonta el argumento defendido por el PSOE de que hay una persecución política y judicial contra Begoña Gómez para perjudicar a Pedro Sánchez en un caso de lawfare o guerra judicial. Desde el PSOE y desde el Gobierno se insiste en calificar de «extraña» la forma de proceder del juez Peinado y en cuestionar su decisión de imputar como investigada a la esposa del presidente del Gobierno.

Feijoo definió a Pedro Sánchez como «el primer acosador político de los jueces». «¿Esto es corrupción de los jueces españoles?, ¿esto son jueces conservadores que lo que quieren es acabar con el Gobierno de Sánchez?», se preguntó Feijoo, para concluir que no es así porque se trata de la Fiscalía Europea, que, según dijo, es «absolutamente contundente cada vez que observa algún indicio racional de utilización fraudulenta de fondos públicos europeos».

El líder de los populares recalcó que a la Fiscalía Europea no la va a controlar Pedro Sánchez como al fiscal general del Estado, que se ha convertido en el «abogado» de Sánchez y su familia. De esta forma, según Feijoo «ya no hay ninguna justificación ni ninguna razón para pensar que en período electoral hay un interés por derrocar al señor Sánchez». «No, lo que hay es un interés por saber la verdad» afirmo, añadiendo que «esto de que los jueces o algún juez no se ajusta a los tiempos electorales se ha quedado roto».