El Boletín de las Cortes publica la ley de amnistía una semana después de ser aprobada

El expresidente de Cataluña y candidato de Junts a la presidencia de la comunidad autónoma, Carles Puigdemont. David Borrat | EFE

Una semana después de ser validada en el Congreso, la ley de amnistía transita por los boletines oficiales con pies de plomo. Este jueves llegó al de las Cortes, meta volante previa al Boletín Oficial del Estado, después de la preceptiva firma del rey Felipe VI. La estrategia del Gobierno pasa por dilatar la entrada en vigor de la controvertida norma todo lo posible (aún tiene una semana de margen) con el fin de mitigar el impacto negativo que pueda tener para el PSOE en las elecciones europeas.

Entre la publicación de la ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, certificada este jueves, y la del BOE, la única que cuenta a efectos legales, suelen pasar varios días, por lo que, en principio, si no hay sorpresas (nunca descartables), no estará en vigor antes de los comicios del domingo. «Se están siguiendo los trámites habituales de cualquier ley», aseguró el martes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quitando hierro a las críticas procedentes no solo de la oposición, sino también de sus socios parlamentarios. Aunque por motivos radicalmente distintos, los independentistas catalanes están ansiosos por consumar lo que consideran una sudada victoria en su pulso al Estado.

«Imposible» aplicación

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, insistió ayer en que la ley de amnistía es «muy probablemente» una norma de «imposible» aplicación, y acusó a Sánchez de «manejar los tiempos» de publicación en el Boletín Oficial del Estado a la espera de unas supuestas negociaciones con el expresidente catalán Carles Puigdemont. «Oiga, el señor Puigdemont va a renunciar a presidir la Generalitat, ¿le podemos publicar la ley? ¿El señor Puigdemont va a intentar ser el presidente de la Generalitat? Pues podemos no publicarla», declaró el líder de la oposición en esRadio.

La ley sobre la que se asienta la investidura de Pedro Sánchez, pactada con los partidos que protagonizaron la intentona secesionista, afecta al menos a 419 activistas, sin contar altos cargos de la Generalitat, alcaldes y concejales, funcionarios y otros trabajadores públicos. Algunas fuentes elevan la cifra a 1.400. Una vez llegue al BOE, la amnistía entrará en vigor y deberá aplicarse en un plazo de dos meses, aunque esto dependerá de los jueces, que podrían plantear cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos para evitar o retrasar sus efectos. Los fiscales del procés, por ejemplo, ya han advertido de la imposibilidad de amnistiar los delitos de malversación, que afectan a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Ambos confían en esta ley para poder retomar la actividad política. Sobre el expresidente de la Generalitat, que se comprometió a asistir al debate de investidura en el Parlamento autonómico a finales de junio, pesa una orden de detención, mientras que Junqueras está inhabilitado para cargo público hasta el año 2031.