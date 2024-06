El PP justifica el silencio de la UE sobre la amnistía con que la norma aún no ha sido publicada en el BOE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un mitin en Santa Cruz de Tenerife Ramón de la Rocha | EFE

Continúan las fuertes discrepancias entre socialistas y populares sobre la amnistía a los implicados en el desafío independentista en Cataluña. Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer que Europa no puede pronunciarse sobre la ley porque la norma no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), él adelantó que el texto es «inaplicable». Por ello, se mostró convencido de que la UE «no va a dejar sola a España» y va a aplicar los tratados europeos, máxime cuando, en su opinión, la ley ahora tiene «más visos de inconstitucionalidad» que al inicio porque «incluye la traición y los delitos de terrorismo».

En este sentido, el PP llevará hoy su ofensiva a la sesión de control al Gobierno en el Senado para preguntarle por qué retrasa la publicación de la ley y apunta a que tiene «miedo a sus efectos en la campaña electoral» de las europeas.

En cambio, el candidato del PSC y número 3 a las elecciones europeas, Javi López, afirmó que la UE «reconoce la valentía y el coraje que ha tenido Pedro Sánchez con su política en Cataluña, de distensión, de diálogo, de apuesta por la convivencia, utilizando medidas de gracia, acuerdos políticos y el perdón».

Feijoo insistió, sin embargo, en Antena 3 en que «la ley no se ha publicado y la Comisión, en consecuencia, no se puede pronunciar. A su entender, recoge Europa Press, es «evidente» que el Gobierno «quiere esperar» a que pasen las elecciones europeas y «que ningún juzgado ni tribunal se puedan manifestar» hasta su publicación, que es cuando «entra en vigor».

El líder de PP se mostró «convencido» de que la ley no se va a aplicar, debido a su «inconstitucionalidad» y «de que está en contra de los tratados» europeos. Añadió que disponen de tres meses para recurrirla tras su publicación, por lo tanto «mucho tiempo». Además, indicó que los tribunales que «tengan algún asunto relativo a la amnistía pueden y deben pronunciarse» y la Comisión Europea, que empezará a «funcionar en el mes de junio o julio» tras los comicios, «también actuará en consecuencia».

El Congreso, en solfa

«Y además, estoy convencido que el Congreso de los Diputados no tenía legitimidad para aprobar esa ley, porque los diputados no podemos hacer lo que queramos», incidió el presidente del PP, para añadir que no pueden aprobar leyes que no estén de acuerdo con el ordenamiento jurídico.